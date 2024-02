Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman a venit in Giulesti, acolo unde a evoluat ca jucator, in tricoul Rapidului. Iata marturisirea lui Dani Coman dupa ce Hermannstadt a fost invinsa de Rapid. Dani Coman s-a aratat multumit de evolutia echipei sale, chiar daca Hermannstadt a pierdut cu 2-0 cu Rapid. „Sunt sentimente ciudate pe…

- Dani Coman (44 de ani), președintele lui FC Hermannstadt, crede ca Rapid are o șansa reala la titlu in acest sezon al Superligii. Dani Coman deplange situația actuala a fotbalului romanesc. Președintele lui FC Hermannstadt crede ca nivelul primei ligi a scazut simțitor in ultimii ani. Dani Coman a…

- Iubirea plutește in aer. Un cuplu celebru a atras atenția din nou, dupa ce le-a scapat un detaliu interesant. Cele doua vedete ar fi facut marele pas, dupa nici o jumatate de an de relație. Care este aspectul ce a atras atenția tuturor. Un cuplu celebru s-ar fi casatorit in secret Andreea Balan și-a…

- Portarul Horațiu Moldovan (26 de ani) va face in curand pasul spre La Liga, dupa ce Atletico Madrid ii va plati clauza de 800.000 de euro. In trecut, goalkeeper-ul Rapidului a fost protagonistul unei mutari inedite. Horațiu Moldovan a fost crescut de catre centrul de copii și juniori CFR 1907 Cluj,…

- „Familia Rapid” s-a reunit, in Antalya, la amicalul lui Hermannstadt cu elvețienii de la Winterthur. Nume grele din istoria recenta a giuleștenilor și-au facut apariția la meci. Iar in tribunele micuței arene din Belek a avut loc o intalnire de gradul zero. Daniel Pancu, selecționerul naționalei U21,…

- Președintele lui Hermannstadt, Dani Coman, a comentat și-n gluma, și-n serios ce-l așteapta pe Baba Alhassan la FCSB. Sibienii au incasat 600.000 de euro de la Gigi Becali in schimbul mijlocașului ghanez. FCSB tocmai l-a achiziționat pe Baba Alhassan, de la Hermannstadt. Mijlocașul a semnat pe trei…

- Dani Coman (44 de ani), președintele lui Hermannstadt, a declarat ca echipa sa vrea sa obțina victoria in meciul cu FCSB. FCSB - Hermannstadt se joaca astazi, de la 20:00. Meciul de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dani Coman a declarat…

- De la ora 20:00, trei dintre posturile de sport de la noi (Digi, Orange și Prima Sport) vor difuza meciul dintre FCSB și Hermannstadt, partida contand pentru etapa 20 a Ligii 1 # Pe Pro TV, de la aceeași ora, telespectatorii vor putea vedea filmul tradițional de Craciun, Singur acasa 1, in rolul principal…