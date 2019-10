Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca in urma cu un an si jumatate a pierdut alegeriele pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, Ionut Lupescu (50 de ani) nu o duce rau deloc. Fostul component al „Generatiei de Aur” traieste pe picior mare, iar ori de cate ori are ocazia se rasfata alaturi de Flori, sotia sa.

- Președintele excutiv al Unirii Dej, Gabriel Magdaș a fost reconfirmat, din nou, in Comisia FRF – Liga a III-a. Decizia a fost luata in urma cu cateva zile in Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal (FRF). Este pentru al treilea an consecutiv cand Gabriel Magdaș – președintele executiv al Unirii…

- Designul tricourilor echipei nationale de fotbal a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo in 2020 va fi realizat impreuna cu suporterii, se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Fotbal, remis AGERPRES. Propunerile suporterilor pentru echipamentul de joc al tricolorilor…

- Etapa a 8-a a campionatului Ligii 2 se va intinde de vineri si pana luni seara. Datele oficiale de desfasurare ale celor zece meciuri au fost stabilite de Departamentul Competitii al Federatiei Romane de Fotbal, iar televiziunile au decis sa transmita cate un meci pe zi, intervalul orar nefiind…

- Gabriela Firea a declarat ca iarba de pe stadion a fost montata imediat dupa concertultrupei Metallica, eveniment la care au luat parte peste 50.000 de fani. Administratorii Arenei Naționale au fost obligați sa se asigure ca stadionul e pus la punct pentru meciul tricolorilor. ROMANIA SPANIA…

- S a stabilit cand se va juca meciul de fotbal Victoria Cumpana Liga a 4 a FC Farul Constanta Liga a 2 a , din faza a treia nationala a Cupei Romaniei, editia 2019 2020. Partida va avea loc joi, 29 august, pe stadionul din Complexul Sportiv Centenar 2018 din Cumpana. Deocamdata, pe site ul oficial al…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, tragerea la sorți pentru confruntarile din faza a doua a Cupei Romaniei. Aflata in liga a treia de fotbal, ACS SR Brașov va intalni pe Magura Cisnadie, grupare din liga a patra. Cetate Rașnov se va duela pentru un loc in faza…

- Clubul de fotbal Dinamo a fost sanctionat, vineri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu interzicerea prezentei galeriei sale la urmatoarele 5 partide disputate in deplasare si o penalitate sportiva in valoare de 15.