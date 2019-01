Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Amalia Enache a trecut prin momente foarte grele cand era insarcinata. Aceasta a stat numai prin spitale cu tatal sau, grav bolnav. Prezentatoarea de la Pro TV Amalia Enache este mama unei fetițe care se numește Alma. Micuța a venit pe lume in august 2016. In perioada in care a…

- Britney Spears a dezvaluit ca a decis renunțe la cariera pentru o perioada nedeterminata și a amanat turneul intitulat "Britney: Domination", pe care urma sa il sustina in Las Vegas, pentru a avea grija de tatal ei. Vedeta le-a multumit fanilor pentru sprijinul lor in perioada in care parintele ei a…

- Alina Pușcaș a vorbit despre experiențele pe care le-a avut cu femeile la care a apelat pentru a-i proteja copiii. Vedeta a dezvaluit ca una dintre bone a scapat-o in cap pe Melissa, chiar inainte ca micuța sa fie botezata. Vedeta de televiziune Alina Pușcaș are doi copii, Alexandru și Melissa, de care…

- Deși vestea ca indragitul actor va fi externat din spital in decursul zilei de sambata, 17 noiembrie, i-a bucurat pe toți admiratorii sai, se pare ca doctorii au luat alta decizie intre timp. Cadrele medicale doresc sa-l mai țina pe prezentatorul TV o perioada sub supraveghere medicala, dat fiind faptul…

- Atacantul spaniol Alvaro Morata, 26 de ani, a dezvaluit ca a apelat la un psiholog in vara, cand se gandea sa plece de la Chelsea: "Nu mai voiam sa ma antrenez și sa joc. Imi pierdusem echilibrul și ma certam cu fanii, rivalii și cu arbitrii". Alvaro Morata a traversat in vara o mare cumpana. ...

- Fost ministru al Transporturilor in mandatul lui Victor Ponta, Ioan Rus a facut o dezvaluire, marți seara, la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, despre fosta șefa DNA. Rus, acum membru al PRO Romania, a declarat ca Laura Codruța Kovesi este in Cluj-Napoca, dar nu a fost la cabana lui, așa…

- Clipe de coșmar pentru Anamaria Prodan! Soția lui Reghe a ajuns pe mana medicilor, miercuri seara (31 octombrie), dupa ce ar fi sunat personal la 112. Ambulanța nu a luat-o de acasa, ci de pe strada, potrivit unor surse apropiate de impresra. Anamaria Prodan a sunat la 112 din mașina personala! Vedeta…

- Serghei Mizil este un barbat vesel, mereu pus pe glume, iar cei din jurul lui nu se plictisesc niciodata cand ii sunt alaturi. Il vedem mereu cu zambetul pe buze, dar putine persoane stiu drama prin care a trecut in urma cu cativa ani.