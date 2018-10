Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi speciala pentru Misha, care serbeaza astazi o persoana tot speciala: pe mama ei. Cu aceasta ocazie, fosta soție a lui Connect-R a decis sa apeleze la un gest inedit, prin care sunt imortalizate toate cele trei generații de doamne și domnișoare din familia vedetei.

- Connect-R, schimbat total dupa divorțul de Misha. Artistul a fost prezent la Brașov, in prima seara a Festivalului Cerbul de Aur 2018, unde a stat mai tot timpul in preajma unei domnișoare. Cu un look schimbat și extrem de elegant, interpretului nu i-a lipsit zambetul pe fața cat timp a participat la…

- Misha și-a pus peruca și a renunțat la machiaj. Artista le-a facut o surpriza fanilor și a postat o imagine pe contul de socializare, in care apare total schimbata. Internauții abia au recunoscut-o. Misha este una dintre cele mai nonconformiste artiste de la noi și deja ne-a obișnuit cu transformarile…

- Connect-R și Misha au decis sa puna capat mariajului și sa o ia pe drumuri separate, dupa 4 ani de relatie. La doar cateva zile dupa ce artistul a anuntat public divortul, fosta lui iubita, Diana, a vorbit despre separarea lui Connect-R de mama fetiței sale, Misha. Diana Georgescu și Connect’R au trait…

- Connect-R a anunțat ca s-a separat de soția sa, Misha, in urma cu mai bine de un an. Cei doi artiști au impreuna o fetița superba, Maya, de dragul careia au ramas foarte buni prieteni. De altfel, cantarețul a ramas in relații ok și cu Diana Georgescu, cu care a avut o relație timp de […] The post Surpriza!…

- Pepe, nasul lui Connect-R si al Mishei, a avut o prima reactie dupa ce Connect-R a anuntat despartirea de Misha. Pepe, cel care i-a cununat pe Connect-R si pe Misha, spune ca este uimit de vestea pe care a primit-o si ca nu stia nimic despre despartirea dintre Connect-R si Misha.

- Connect-R si Misha au divortat, iar anuntul a fost facut in urma cu scurt timp de artist. Connect-R si Misha au divortat in urma cu aproape doi ani in mare secret si nimeni nu a stiut ca Misha si Connect-R si Misha s-au despartit.

- Dupa luni intregi de zvonuri, Connect-R și Misha au anunțat ca divorțeaza. Cantarețul a explicat faptul ca cei doi au hotarat de comun acord sa se desparta in urma cu mai bine de un an. Aceasta veste a cazut ca un traznet pentru fanii cuplului, mai ales ca in urma cu doar cinci zile artistul […] The…