Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R și fosta lui soție, Misha, au impreuna o fiica, iar Maya a implinit, de curand, zece ani. Artistul și-a dorit sa o surprinda pe fata lui, așa ca, au plecat impreuna intr-o vacanța departe de Romania.

- Connect-R și fosta lui soție, Misha, au impreuna o fiica in varsta de noua ani. Maya le calca pe urme celor doi, asta pentru ca, in urma cu cateva luni, și-a facut debutul pe marile ecrane. Artistul se mandrește cu fiica lui și nu ezita sa posteze imagini alaturi de Maya.

- Raluca Pastrama se afla la al doilea divorț, insa are un regret dupa ce s-a desparțit de Pepe. In urma cu trei ani, cantarețul anunța separarea de mama fiicelor lui.Recent, Raluca Pastrama a recunoscut ca a ajuns la final și casnicia cu Ibrahim Ibru, barbatul cu care iși refacuse viața dupa divorțul…

- Connect-R și Misha au format unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc, insa și-au spus „adio” in urma cu 5 ani. Din iubirea lor a venit pe lume micuța Maya, iar parinții au ramas in relații bune. Vacanțele le petrec impreuna, in diferite destinații exotice sau din Europa și se bucura…

- Nu este o noutate ca artistul Connect-R și-a inșelat fosta partenera de viața, Misha, alaturi de care are și un copil. Cei doi au divorțat cand nimeni nu s-ar fi așteptat. In cartea sa, cantarețul a facut dezvaluiri intime din relația cu mama fiicei sale. ”Eram un dobitoc. M-a prins, aveam alta relație!”.…

- Denisa Tanase are o afacere de succes, dar chiar daca se bucura din plin de reușite, artista spune ca au existat și perioade delicate in care s-a concentrat mai mult pe cariera și mai puțin pe viața de familia, ajunand sa ii neglijezi pe cei dragi.

- Celebritațile din lumea muzicii din Romania, Connect-R și Misha, au facut o pauza binemeritata din programul lor aglomerat pentru a-și petrece timp de calitate intr-o destinație romantica: Paris, Franța. Cu toate celebritațile lor, cei doi au decis sa-și aduca și micuța fiica in aventura lor pariziana.

- Connect-R și-a luat fiica și fosta soție in vacanța. Cei trei au plecat pentru cateva zile din țara și par ca se bucura din plin de momentele petrecute in familie. Ce locuri au vizitat in prima zi cand au ajuns.