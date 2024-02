Mirajul Aro la Dakar: Care este adevărul Aro este un constructor in jurul caruia s-au construit multiple mituri. Pe langa cele care-ți provoaca cel mult o grimasa faciala - ca acea anecdota falsa ca Mercedes-Benz ar fi fost influențat de Aro in proiectarea Clasei G - mai sunt și unele care... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

