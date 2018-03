Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sindicalisti din politie si penitenciare, protest in Piata Victoriei Foto: Agerpres. Câteva mii de sindicalisti din politie si penitenciare protesteaza astazi la Bucuresti, nemultumiti de conditiile de lucru si de salarizare. Manifestatia a început de dimineata, în…

- În cadrul întrevederii, Excelența Sa a subliniat faptul ca cele doua state se afla într-un stadiu excelent de dezvoltare în foarte multe domenii având o colaborare vizibila în domeniul economic, cultural și al artelor și relații foarte bune în cadrul Uniunii…

- Joi, 22 martie, incepand cu ora 18:00, Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea va fi gazda unei expoziții aniversare realizate de Ambasada Republicii Cehe din Romania, alaturi de Centrul Ceh din București. Aceasta expoziție face parte dintr-o serie mai larga de astfel de evenimente, ce…

- Platforma Unionista Actiunea 2012 anunta „un spectacol tricolor de exceptie” care va fi organizat duminica la Chisinau, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale de la Chisinau la „Marea Adunare Centenara”. Potrivit organizatorilor Alianta pentru Centenar, toate primariile care au semnat declaratiile…

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Intebat cum vede mișcarea unionista din Republica Moldova și declarațiile pentru unire pe care le-au semnat aproximativ 70 de primari din spațiul moldav și daca este fezabil proiectul reunificarii celor doua maluri ale Prutului, Andi Cristea a spus: "Intr-o oarecare masura, este normal sa existe…

- Deputatul european Siegfried Muresan a nominalizat joi, 8 martie a.c., Asociatia "MagiCAMP" pentru Premiul Cetateanului European 2018, distinctie acordata anual de Parlamentul European. Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca Asociatia "MagiCAMP" s-a remarcat prin proiecte si activitati gratuite…

- Romania extinde colaborarea militara cu Grecia. Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, se intalnește astazi cu ministrul apararii din Grecia, Panos Kammenos. Discuțiile dintre cei doi au loc in contextul in care Romania a intarit colaborarea cu forțele armate elene, mai ales in domeniul naval. Potrivit…

- Un grup de turisti din Bucuresti a fost surprins, astazi, de o avalansa in rezervatia naturala Cheile Tisitei din judetul Vrancea. In urma acestui eveniment, o persoana a fost gasita decedta sub zapada, dupa doua ore de cautari, dupa cum ne-a informat directorul Serviciului Slavamont Vrancea, Laurentiu…

- Comisia Europeana va prezenta in luna mai 2018 propunerea pentru cadrul financiar urmator al Uniunii Europene si se gandeste la un mecanism prin care sa fie legata acordarea fondurilor europene, incepand cu anul 2020, de respectarea statului de drept in tarile membre, a declarat, joi, la Bucuresti,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani s-au realizat foarte multe in ceea ce priveste consolidarea sistemului de Justitie din Romania. "S-au realizat foarte multe în 20 ani în ceea ce priveşte…

- Marele Steag al Uniunii Europene ajunge la Timișoara. Un steag al UE de 4 pe 7 metri va fi purtat miercuri in urbea de pe Bega și este adus din romani din diaspora, de la Zurich. Steagul instelat va ajunge la București, in 6 martie, dupa ce va fi purtat prin mai multe orașe din țara.

- BUCURESTI, 25 feb — Sputnik, Doina Crainic. Proiectul de lege „Stop Soros" ar permite interzicerea organizațiilor neguvernamentale care încurajeaza imigrația și care reprezinta un pericol pentru securitatea naționala. Prin adoptarea acestui proiect, statul ar avea mai mult…

- "Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat…

- Pe 14 ianuarie 2018, publicația cristoiublog.ro transmitea Reprezentanței Comisiei Europene (CE) la București, o solicitare de informații publice pe marginea investigației desfașurata de Comisia McCaul (SUA) pe teritoriul Uniunii Europene: reamintim ca Michael McCaul (congresman R-Texas) raportase in…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a marturisit ca regreta modul in care s-a comportat cu mijlocasul Dani Ceballos, pe care tehnicianul francez l-a folosit doar 29 de secunde in meciul restant cu Leganes, scor 3-1, si a precizat ca a avut o discutie cu jucatorul. Zidane spune…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor externe a salutat obiectivele…

- ARSIT&D, membra a FESPA, si Euroexpo Fairs organizeaza pe 15 martie conferinta “Inovare si dezvoltare in industria printului”. Evenimentul se va desfasura in Sala Cismigiu a hotelului Hilton Garden Inn (str. Doamnei nr.12), incepand cu ora 10:00. Timp de cateva ore, specialisti importanti din tara si…

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti. ”Suntem alaturi de un grup de primari din Republica Moldova.…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- la cea de-a 12-a Sesiune Plenara a Adunarii Parlamentare a Mediteranei Senatorul Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului a avut o intrevedere, miercuri, 14 februarie a.c. cu delegatia parlamentara egipteana care participa la cea de-a 12-a Sesiune Plenara a Adunarii…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- Presiunea progresistilor de la Bruxelles incepe sa dea roade si in Romania, Guvernul de la Bucuresti cedand teren in delicata problema a admiterii „fara numar” de migranti. Astfel ca, dupa ce Klaus Iohannis a tacut malc, spre deosebire de presedintii altor tari central-europene, atunci cand comisarii…

- Diplomatia rusa a continuat, anul trecut, "in mod consecvent activitatea de restabilire a relatiilor pragmatice reciproc avantajoase cu Romania" pe diferite domenii, dar in sfera politica si diplomatica s-au constatat rezultate modeste, a apreciat ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, vineri,…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Oficiul European de Lupta Anti-Frauda confirma pentru Libertatea ca a demarat o ancheta cu privire la investițiile facute din bani europeni pentru Magistrala 5 de metrou din Capitala. Surse guvernamentale declarau astazi ca “OLAF, ca audit al Comisiei Europene, poate sa vina oricand sa verifice proiectele…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o „responsabilitate…

- La sesiunea sa plenara din ianuarie (#CoRplenary), CoR ia poziție cu privire la politica de coeziune a UE, la viitorul buget al UE și la politica in domeniul transporturilor, in prezența viceprim-ministrului Bulgariei Prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, și prim-vicepreședintele Comisiei Europene,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Deputatul Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, Eugen Tomac, sustine ca România nu este raiul pe pamânt, însa totuși este pregatita sa-și asume toate costurile pentru Unire. Politicianul considera ca președintele Klaus Iohannis nu este interesat de…

- In Piața Victoriei din București, langa Guvern, s-au reunit oameni care, pentru aproximativ 20 de minute s-au așezat nemișcați cu spatele la Guvern, in tacere. Unele persoane au venit infasurate cu drapele ale Romaniei sau Uniunii Europene si au arborat mesaje precum „#rezist, Toti pentru justitie,…

- Manifestanții au ajuns in Bucuresti din orase precum Cluj-Napoca, Bacau, Pitesti, Deva, Bistrita, Satu Mare, Galati si Timisoara. Celebrul Cristian Mihai Dide, cunoscut ca prostestaratul #rezist, #insist, #CoruptiaUcide ne-a declarat ca nu se aștepta la o prezența atat de mare in Piața.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- 'Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim o optiune legitima, Romania dovedeste inca o data respect fata de principiile de drept si fata de legea internationala', este de parere Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la Bucuresti, citat in comunicat. Potrivit sursei citate,…

- Anul 2018 aduce o veste teribila pentru foarte mulți romani. Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai…

- Deputatul european Siegfried Muresan organizeaza, in perioada 29 ianuarie - 30 iulie 2018, cea de-a 6-a editie a programului de stagii de practica 'Primul pas in cariera europeana' in cadrul Biroului parlamentar din Bucuresti. Programul se adreseaza studentilor din ciclul de licenta si master cu varste…