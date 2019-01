Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- Atunci cand Al Doilea Razboi Mondial a izbucnit, guvernul britanic era condus de prim-ministrul britanic Neville Chamberlain, care a implementat o politica externa eronata in cazul Germaniei naziste. In doar un an, Chamberlain era inlocuit, devenind...

- O iesire brutala din UE ar putea conduce la 'o intarziere din punct de vedere academic, cultural si stiintific, din care ar fi necesare decenii pentru a ne reveni', afirma intr-o scrisoare deschisa publicata vineri responsabili ai Universities UK, Russell Group, Guild HE, Million Plus si University…

- De maine, 1 ianuarie 2019, Romania conduce Uniunea Europeana, pentru o perioada de șase luni. Este dovada unui parcurs istoric absolut excepțional al țarii mele – la 100 de ani de la crearea statului roman unitar și suveran. Sunt mandru ca sunt roman! Am fost dintotdeauna. Ii indemn pe toți compatrioții…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au intrat in ultima faza, cea mai tensionata, a procesului de iesire a UK din sistemul european. Dupa mai mult de 17 luni de negocieri, rezultatul este incontestabil si echivalent cu un haos diplomatic total ce pare sa preceada o perioada viitoare de mari probleme…

- Romania si Marea Britanie ar trebui sa priveasca viitorul cu ambitie dupa Brexit, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Andrew Mitchell, comisarul pentru comert cu Europa al Marii Britanii. El a vorbit si despre actualul Acord de Retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Cehia s-a alaturat miercuri tarilor din Uniunea Europeana care nu vor adera la pactul ONU care isi propune sa reglementeze tratamentul migrantilor din intreaga lume, relateaza Reuters. Pactul global privind migratia sigura, ordonata si reglementata a fost aprobat in luna iulie de toate…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.