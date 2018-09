Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca, 62 de ani, ar putea reveni in antrenorat dupa o pauza de doi ani. Presa araba, citata de ziare.com, scrie ca antrenorul roman este dorit din nou in Arabia Saudita de Al Ittihad și ca șefii echipei l-au contactat deja pe acesta. Al Ittihad este ultima clasata in Arabia Saudita, avand…

- Al Shabab, formația pregatita de Marius Șumudica, s-a impus in derby-ul primei etape din Arabia Saudita, scor 1-0, in fața lui Al Ittihad. Marius Șumudica e one man show. Chiar daca ieșirile lui sunt intotdeauna gustate de toata lumea, tehnicianul roman știe cum sa-și atraga fanii și jucatorii de partea…

- Al Shabab, formația pregatita de Marius Șumudica, s-a impus in derby-ul primei etape din Arabia Saudita, scor 1-0, in fața lui Al Ittihad. Marius Șumudica i-a trimis in teren din primul minut pe Valerica Gaman și Constantin Budescu. Cei 2 au fost integraliști, putand serios osul la victoria contra marii…

- Smiley iși ia vacanța abia in ianuarie. Asta, deși recunoaște ca joburile cu care jongleaza constant – proiecte muzicale, emisiunile de la PRO TV (“Vocea Romaniei”, “Romanii au talent” ), dar și la conducerea unui business – il epuizeaza uneori. In ciuda faptului ca a gasit modalitatea de a-și imparți…

- Acest eveniment religios reprezinta o provocare logistica pentru autoritati, care totusi s-au declarat gata sa asigure desfasurarea acestuia in bune conditii pana vineri, scrie agerpres.ro. Hajj-ul este unul dintre cei cinci piloni ai islamului pe care fiecare musulman trebuie sa il indeplineasca…

- Adela Popescu si Radu Valcan au plecat la inceputul acestei saptamani intr-o super vacanta, pe care o dedica fiului lor, Alexandru. Adela Popescu si Radu Valcan au decis sa aleaga ca destinatie Grecia, acolo unde au mai fost si s-au simtit excelent. Ajunsi la mare si la relaxare, Adela Popescu si Radu…

- Ploiesteanul Constantin Budescu a bifat primul meci in tricoul echipei saudite Al Shabab, unde, sub comanda lui Marius Sumudica, efectueaza un stagiu de pregatire in Slovenia, la Maribor (exact in locul unde s-a pregatit si Petrolul, in urma cu cativa ani, sub comanda lui Razvan Lucescu). Budescu a…

- Gigi Becali a anunțat ca FCSB l-ar putea pierde in aceasta vara pe Constantin Budescu, fotbalist care e dorit de Marius Șumudica, in Arabia Saudita, la Al Shabab. Patronul roș-albaștrilor a dezvaluit ca a scazut și pretențiile și ca renunța la clauza de reziliere de 3 milioane de euro pe care i-a fixat-o.…