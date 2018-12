Stiri pe aceeasi tema

- Mick Schumacher (19 ani) va concura in Formula 2 in 2019, pentru echipa italiana Pertamina Prema. Anuntul a fost facut atat de cei de la Prema, pe retelele de socializare, dar si de fiul lui Michael Schumacher. Prema a terminat actualul sezon pe locul 5, cu 231 de puncte. Britanicii de la Carlin Motorsport…

- Mick Schumacher concureaza pentru Prema din 2016, pornind din Formula 4. Fiul lui Michael Schumacher a castigat in acest an titlul suprem in Formula 3, avand opt victorii in circuitele desfasurate, 14 clasari pe podium si sapte pole position. Ce a spus fiul lui Michael Schumacher despre starea…

- Pilotul Mick Schumacher (19 ani), recent castigator al sezonului in Formula 3, a anuntat ca din editia viitoare va participa la cursele din Formula 2, facand astfel un nou pas catre clasa regina, Formula 1. Anuntul a fost facut de echipa sa, Prema, care intr-un comunicat a mentionat ca…

- In urma cu aproape cinci ani, Michael Schumacher a suferit un accident grav in timp ce se afla la schi. A ramas paralizat și nimeni nu a mai vazut vreo imagine cu fostul pilot de Formula 1. Totuși, cei care l-au vizitat au ramas șocați de felul in care arata ex-campionul mondial. Michael Schumacher…

- Fanii fostului pilot de Formula 1, Michael Schumacher, au primit o veste socanta din partea lui Will Webber, omul care i-a fost manager. Will a marturisit ca si-a luat deja adio de la legenda Formulei 1.

- Fostul manager al lui Michael Schumacher, Willi Weber, a decalarat ca nu mai crede în recuperarea fostului campion mondial de Formula 1. Acesta a dezvaluit ca s-a luptat indelung cu acest sentiment, pana cand a ajuns sa il accepte."Dupa o lunga perioada de tristete,…

- In asteptarea unor stiri pozitive privind starea lui Michael Schumacher, fanii fostului campion de Formula 1 primesc o veste importanta, scrie DigiSport.Potrivit presei italiene, Mick Schumacher, fiul de 19 ani al lui Michael, este foarte aproape de a face pasul spre Formula 1. "E doar o chestiune…