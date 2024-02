Stiri pe aceeasi tema

- Tipul de cancer nu a fost dezvaluit, dar, potrivit comunicatului Palatului Buckingham, regele a inceput inca de luni "tratamentele obisnuite", potrivit BBC.Palatul Buckingham spune ca regele "ramane deplin pozitiv in ceea ce priveste tratamentul sau si asteapta cu nerabdare sa revina cat mai curand…

- Marele Premiu al Japoniei, una dintre cele mai populare etape din calendarul Formulei 1, va continua sa faca parte din calendarul Marelui Circ pana in sezonul 2029 inclusiv. Asta pentru ca Formula 1 a anunțat o prelungire a contractului cu organizatorii etapei pentru inca 5 ani. Cursa va avea loc, ca…

- Britanicul Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, va pilota incepand din 2025 pentru Ferrari, dupa 12 sezoane petrecute la Mercedes, a anuntat echipa italiana. „Scuderia Ferrari este bucuroasa sa anunte ca Lewis Hamilton se va alatura echipei noastre in 2025, in cadrul unui contract…

- Premierul britanic Rishi Sunak anunța creșterea ajutorului Marii Britanii pentru Ucraina la 2,5 miliarde de lire sterline. Anunțul vine in timp ce UE și SUA nu au reușit sa stabileasca cum vor ajuta Ucraina in continuare. Totodata, anunțul a fost facut in timpul unei vizite surpriza la Kiev, scrie Mediafax.Premierul…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) si Formula 1 au stabilit, la inceputul lunii decembrie, cele sase Mari Premii care vor include si curse de sprint in sezonul 2024 al Marelui Circ.

- Iulia Albu și Mike sunt impreuna de 7 ani, iar anul acesta au participat impreuna la America Express, unde au avut numeroase certuri și au fost la un pas de despartire. Cei doi au stat desparțiți o luna și jumatate dupa ce s-au intors de la show-ul difuzat de Antena 1.Iulia Albu a recunoscut acum ca…

- „Prinderea fugarului Catalin Chereches reprezinta un semnal clar ca nu avem sau nu mai exista acest refugiu pentru cei care incearca sa scape de raspundere. Coroborat cu legea care astazi a fost adoptata ('Legea fugarilor', n.r.), consider ca este un semnal foarte bun pentru sistemul judiciar din Romania.…

- Doi dintre cei trei suspecți in cazul crimei din Sibiu au fost capturați. Unde se ascundeau Laurențiu Ghița și Marian Cristian Doi dintre cei trei barbați suspecți in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu au fost reținuți de polițiștii din Marea Britanie. Anunțul a fost facut de reprezentații IGPR,…