Stiri pe aceeasi tema

- Divorțata din vara lui 2016, Cristina Spatar a continuat sa locuiasca in vila fostului soț, dand de ințeles ca acesta ar fi un compromis facut de dragul copiilor. Situația s-a schimbat brusc in urma cu puțin timp. La sfarșitul anului trecut, Cristina Spatar a fost nevoita sa paraseasca somptuoasa vila…

- Inițiativa de strategie se concentreaza in prezent pe Europa și a inceput cu un proiect pilot in Austria, Cehia, și Ungaria. Strategia urmeaza sa fie finalizata in ianuarie 2019 și va fi urmata de un proiect de implementare. Transiris a fost contractata in exclusivitate pentru strategia acestui proiect,…

- Artista in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, avea sambata programat un concert la hotelul The Cosmopolitan. "Vegas, am cateva probleme de sanatate si, regret nespus, dar nu pot sa vin in fata voastra in acest weekend", a scris vedeta pe Instagram.…

- Cantareața Cristina Spatar are doi copii foarte frumoși, de care este foarte mandra și de a caror creștere și educație se ocupa indeaproape. Zilele acestea, Cristina Spatar a impodobit bradul de Craciun impreuna cu cei doi copii ai sai, Aida și Albert. Artista i-a fotografiat pe micuți alaturi de…

- Una dintre cele mai apreciate artiste, Jessie J, in varsta de 30 de ani, a dezvaluit recent una dintre cele mai tragice vești din viața ei. Vedeta a declarat ca in urma cu patru ani i s-a spus ca are probleme cu fertilitate și ca nu poate avea copii.

- Florin Busuioc, îndragitul actor si prezentator de la Pro TV, se afla în continuare internat la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, din Bucuresti, dupa ce saptamâna trecuta a fost operat la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova,

- Dana Marijuana a ajuns la 36 de ani si confirma, in premiera, ca s-a drogat. "Eram in ultimul an de liceu, aveam 18 ani si incepusem prima mea relatie mai serioasa. Cu Cristi, un baiat din cartier. Un tip blond cu ochi albastri. Mama mi-a zis de cand eram micuta ca i-ar placea sa am un iubit…