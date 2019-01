Venezuela. Parlamentul, apel la mobilizare Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie. Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere legitima si a anuntat ca va forma un 'guvern de tranzitie' inainte de a organiza noi alegeri. 'Trebuie sa respectam Constitutia sub o dictatura? Nu. Poporul venezuelean, armata si comunitatea internationala trebuie sa ne aduca la putere', a declarat Juan Guaido. Presedintele parlamentului a lansat un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

