- De cand a preluat conducerea Congresului National African (ANC), in decembrie, Cyril Ramaphosa cauta sa il debarce pe Jacob Zuma, acuzat in numeroase cazuri de coruptie, cu scopul de a evita o catastrofa in alegerile generale din 2019.Fostul om de afaceri a ales mai intai varianta blanda…

- Povestea de dragoste dintre Facebook si presa se apropie de sfarsit, dupa ce compania a anuntat mai multe schimbari pentru fluxul de stiri, care vor reduce numarul de articole care ajung la utilizatorii retelei sale de socializare. In schimb, va avea prioritate continutul personal generat de utilizatori.…

- Consiliul Electoral National din Venezuela a anuntat miercuri ca alegerile prezidentiale se vor desfasura pe 22 aprilie, informeaza AFP. Adunarea Constituanta, care a luat locul Parlamentului dominat de opozitie, a decretat in ianuarie ca alegerile trebuie sa aiba loc inainte de sfarsitul lui aprilie,…

- Șeful interimar al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Petru Sebastian Jureschi, și-a dat demisia din funcție, invocand motive personale. Anunțul a fost facut de adjuncta instituției, Catalina Zorescu. Ea a precizat ca ministrul Sanatații, Sorina Pintea, urmeaza sa delege, prin ordin, atribuțiile…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, sustine ca Statele Unite iau in considerare interzicerea importurilor de petrol din Venezuela. "Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra…

- Coreea de Nord si-a folosit ambasada din Berlin pentru a obtine echipamente destinate programelor sale nuclear si balistic. Declaratia a fost facuta de seful Serviciului de informatii interne al Germaniei (Oficiul federal pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maasen.

- Compania americana PHI Group va cultiva plante medicinale organice, intre care și canabis, in Transilvania, ca urmare a incheierii unui acord cu un partener autohton. PHI Group, o companie care se concentrează pe fuziuni, achiziţii şi investiţii în resurse naturale, energie…

- Chile, a patra putere economica din America Latina, s-a angajat marti sa renunte definitiv la termocentralele pe carbune pana in anul 2050, informeaza AFP. Guvernul chilian a semnat un acord cu compania franceza Engie, cea italiana Enel si firmele chiliene AES Genes si Colbun pentru a renunta progresiv…

- Guvernul si opozitia din Venezuela se vor intalni din nou, pe 28 si 29 ianuarie, in Republica Dominicana, a informat joi presedintele dominican, Danilo Medina, care a apreciat ca dialogul "este cea mai buna solutie pentru Venezuela si poporul sau", transmite EFE. La Davos, unde participa la Forumul…

- Papa Francisc a ajuns luni dupa-amiaza la Roma cu un zbor dinspre Lima, incheindu-si cel de-al saselea turneu in America Latina dupa vizitele sale in Chile si Peru, relateaza EFE. Suveranul Pontif a ajuns la Roma in jurul orei locale 14:15 (13:15 GMT) cu un avion Boeing 767-300ER al companiei Latam…

- Colțul Romaniei de pe „Centenario”. „Libertatea” a descoperit la Montevideo „urmele” naționalei noastre care a participat la Campionatul Mondial din 1930. O poza și un ziar. Atat s-a mai pastrat de pe urma celor care au plecat cu celebrul vas „Conte Verde” spre cea mai tare aventura a naționalei noastre…

- Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte. Lider este Germania, cu 1602 puncte, urmata de Brazilia – 1483 de puncte si de Portugalia – 1358 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt neschimbate fata…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Richy B, cunoscutul artist internațional, din Chile, și protagonistul mini-seriei de comedie, din cadrul emisiunii "Prietenii de la 11", a reușit o noua performanța muzicala. Este vorba despre piesa "Amor Amor" care a ajuns in topurile radiourilor din America Latina: Peru, Bolivia, Argentina si Chile.

- Scenariile politice, dupa demisia lui Tudose. In acest moment, PSD urmeaza sa iși stabileasca urmatoarea propunere de premier , a treia, dupa Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe daca accepta aceasta propunere sau va numi un alt premier, Constituția…

- "Endava si Velocity Partners isi unesc fortele pentru a crea un jucator IT global capabil sa ofere clientilor mai multe optiuni in ceea ce priveste serviciile, tehnologiile, scalabilitatea si locatiile pentru livrarea proiectelor IT", se spune in comunicatul de presa. Ca urmarea a fuziunii, organiziatia…

- Politica autoritara și restrângerea statului de drept reprezinta o problema tot mai mare pentru companiile germane interesate sa investeasca in strainatate, arata un studiu citat de publicatia Die Welt scrie paginaderusia.ro „Investițiile companiilor straine reprezinta…

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Acordul de parteneriat transpacific (TPP), care este de asteptat sa creeze cea mai mare zona de liber schimb din lume, a fost semnat in 2016 de cele 12 tari partenere in cadrul unei ceremonii in Noua Zeelanda. Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Peru, Singapore,…

- "Speram ca va fi pusa in practica in orele viitoare", a spus ea, adaugand ca sarbatoarea Craciunului reprezinta un "moment de reconciliere". Potrivit lui Rodriguez, aceste persoane sunt in prezent inchise atat in penitenciare, cat si in centre de detentie ale armatei. Unele dintre ele au…

- Top 10 FIFA 1. Germania 2. Brazilia 3. Portugalia 4. Argentina 5. Belgia 6. Spania 7. Polonia 8. Elvetia 9. Franta 10. Chile

- Parlamentul bulgar a adoptat miercuri, cu numai zece zile inaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, transmite AFP. Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care,…

- Oleg Kononenko, cosmonaut pe Statia Spatiala Internationla, a surprins cateva imagini superbe cu orasele in care se vor disputa meciurile de pe Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Cosmonautul a integrat imaginile intr-un video in care apar orasele Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad,…

- Miliardarul Sebastian Pinera a redevenit președintele Chile dupa o pauza de patru ani. El a caștigat, duminica alegerile prezidențiale, invingandu-l pe contracandidatul sau in turul doi al scrutinului, scrie CNN. Fostul președinte al Chinei, miliardarul conservator Sebastian Pinera, a fost ales sa fie…

- Sedinta pentru stabilirea situatiei clasei a IV-a, din 9 iulie 1936, incheia ciclul inferior al liceului. Sunt prezentate calificarile generale ale elevilor, din punct de vedere fizic, intelectual si moral, precum si consideratiile profesorilor, dupa care procesul-verbal consemneaza interventia Regelui:…

- Europa trebuie sa fie ferma fata de ''dictatura'' lui Nicolas Maduro, au pledat miercuri la Strasbourg opozantii venezueleni Julio Borges si Antonio Ledezma, in cadrul ceremoniei de primire a Premiului Saharov pentru ''libertate de gandire'', decernat de catre Parlamentul European, relateaza AFP,…

- Apariția unei crize pe plan global, cu impact și in țara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferința in domeniul securitații cibernetice. Citeste si: Seful CCR,…

- In mesajul transmis cu ocaziei Zilei Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis solicita respectarea statului de drept impus de legea fundamentala, independenta Justitiei si continuarea luptei impotriva coruptiei. "In orice democratie, Constitutia este expresia cea mai inalta a valorilor unei…

- Un barbat, in varsta de 72 de ani, a fost lovit mortal vineri, pe o trecere de pietoni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Citeste si: Seful CCR, mesaj cu talc pentru politicieni, de ziua Constitutiei. Ce le transmite…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 7 decembrie Grupa A 15.00 Paraguay – Slovenia 22-28 19.00 Romania – Angola 27-24 21.30 Spania – Franța 15-17 Clasamentul…

- Potrivit ultimului studiu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, la nivel mondial activitatea antreprenoriala a femeilor este in creștere cu 10%, comparativ cu 2014. In Romania aceasta creștere depașește media globala de aproape 14%, in schimb dorința femeilor de a inființa o…

- Deputatul independent Victor Ponta a comentat, pe Facebook, anunțul conducerii PSD privind organizarea in acest week-end a unor proteste impotriva statului paralel. ”Infierbantații din conducerea PSD poate asculta opinia raționala a lui Tariceanu și opresc prostia isterica a mitingurilor de solidaritate…

- Venezuela a anunțat ca va lansa o moneda digitala proprie, numita ”petro”, care va folosi tehnologia blockchain și care va fi garantata cu rezervele de țiței, gaze naturale, aur și diamante ale țarii, scrie Reuters . Anunțul vine in contextul in care țara sud-americana se afla intr-o profunda criza…

- In mijlocul Postului Craciunului, Oana Roman ispitește bucureștenii cu preparate de carne pregatite cu grija in cel mai atipic gratar din București. Oana ne-a invitat la inaugurarea unui restaurant uruguaian pentru a ne arata cum se poate manca extrem de sanatos. Oana Roman recunoaște ca i-a isipitit…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 3 decembrie Grupa A Romania – Slovenia 31-28 VIDEO, AICI . Angola – Franța 13-19(ora 19.00) Paraguay – Spania (ora…

- Vineri a avut loc, la Moscova, tragerea la sorti a grupelor pentru turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia 2018. Cele 32 de participante au fost impartite in patru sectiuni, fiecare continand cate opt echipe nationale. Criteriul de impartire este cel valoric, stabilit pe baza clasamentului…

- Daca Romania s-ar fi calificat la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, din 2018, in locul echipei Danemarcei, adversara noastra din preliminarii, ar fi jucat in grupa C alaturi de Franta, Australia si Peru. Danemarca a iesit pe locul doi din grupa unde a fost prezenta Romania, pe primul…

- Cele 32 de participante sunt impartite in patru sectiuni, fiecare continand cate opt echipe nationale. Criteriul de impartire este cel valoric, stabilit pe baza clasamentului FIFA din luna octombrie, asadar de dinainte de disputarea meciurilor din play-off. Primul cap de serie, Rusia, va fi…

- Nu se intimpla prea des sa vezi o chitara electrica pusa la treaba cu sarg de un muzician in haine monahale. Se intimpla insa in Peru, unde un grup de 11 maicute au infiintat o trupa pop-rock din ce in ce mai cunoscuta in America Latina. I-au cintat Papei cand a fost vizita in Mexic, iar videoclipurile…

- A aparut pașaportul pentru Statul Paralel. Pe rețelele de socializare a inceput sa circule o fotografie cu un pașaport de culoare albastra, valabil doar in Statul Paralel. Evident, este o parodie dupa ce PSD a adoptat, in unanimitate, o rezoluție impotriva „Statului Paralel si Ilegitim”, care foloseste…

- PNL cere Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa solicite avizul Comisiei de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei. Anunțul a fost facut marti de liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. In plus, liberalii cer supunerea pachetului de legi unei dezbateri ample si sa se…

- Anchetatorii sustin ca Babis a fost implicat in fraudarea a doua milioane de euro din subventiile primite de la Uniunea Europeana destinate unor proiecte agricole. Babis a negat ca ar fi comis fapte ilegale si a adaugat ca aceste acuzatii sunt motivate politic. In luna septembrie,…

- Concluzia a doi cercetatori americani a fost ca seismele puternice au fost mai numeroase dupa cicluri de cinci ani de incetinire a rotatiei Pamantului, lucru care se va intampla anul viitor. In anii marcati de astfel de evenimente, au loc in jur de 25-30 de miscari telurice intense, fata de…

- ♦ De cateva luni incoace, presedintele BCE Mario Draghi nu pierde niciun prilej pentru a cere guvernelor europene sa implementeze reformele necesare intaririi economiilor si structurii zonei euro. Desi economiei euro­pene ii merge mai bine ca oricand dupa criza, saptamana trecuta presedintele…