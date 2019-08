Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido l-a avertizat marti pe presedintele Nicolas Maduro impotriva "dezastrului" care l-ar putea reprezenta, potrivit lui, convocarea de alegeri legislative anticipate pentru reinnoirea componentei parlamentului, singura institutie controlata de opozitie, relateaza AFP.



"Ce s-ar intampla daca regimul ar indrazni, si poate acest lucru, sa faca pasi in directia alegerilor anticipate fara conditii? Se vor ineca in contradictiile lor, in izolarea lor, intr-un dezastru", le-a spus Guaido jurnalistilor inainte de a intra in parlament, al carui presedinte…