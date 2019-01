Vasile Bănescu: Papa Francisc va fi primit de patriarhul Daniel "Ne bucuram ca vizita a fost confirmata si in virtutea vechilor si bunelor relatii dintre Biserica Ortodoxa Romana si Biserica Romano-Catolica, relatii intarite de vizita Papei Ioan Paul al II-lea din anul 1999 si reinnoite acum prin apropiata vizita a Papei Francisc. Acesta va fi primit de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel in cadrul unei intalniri al carei program urmeaza sa fie anuntat. Bunele relatii dintre cele doua Biserici au fost si sunt manifestate inclusiv prin ospitalitatea de care se bucura comunitatile de romani din multe tari, mai ales din Italia, unde multe dintre parohiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

