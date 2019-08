Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au decis transferul tuturor ranitilor de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca la spitale din Bucuresti, deoarece Spitalul Judetean Buzau nu are sectie de Neurochirurgie.”In urma ultimelor decizii medicale, deoarece spitalul din Buzau nu are Sectie de Neurochirurgie, COSU a anuntat…

- „Am cerut o verificare amanuntita si rapida Corpului de Control. Daca este neglijenta, vom actiona in consecinta”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, potrivit sursei citate. Ministerul Sanatatii precizeaza ca, din informatiile de la Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta si de la conducerea…

- Update! Accident grav in Argeș! Patru copii și trei adulți au fost raniți. Potrivit ISU Argeș, in urma accidentului patru copii și trei adulți au fost raniți. La fața locului intervin: un echipaj cu o autospeciala, un echipaj SMURD și patru echipaje SAJ. Accident rutier in Argeș. Șapte victime, printre…

- Ministerul Sanatații a elaborat doua proiecte de acte normative care prevad noi reglementari referitoare la ingrijirile medicale necesare pentru pacienții cu arsuri. Cele doua documente, Ordin pentru inființarea comisiilor de analiza a solicitarilor de transfer in strainatate in vederea efectuarii…

- Ministerul Sanatatii a elaborat doua proiecte de acte normative care prevad noi reglementari referitoare la ingrijirile medicale necesare pentru pacientii cu arsuri, potrivit Agerpres.Ministrul Sorina Pintea si-a exprimat convingerea ca odata cu aprobarea acestora nu vor mai exista sincope in ceea ce…

- Marii arși vor fi transferați la spitale din strainatate daca toate paturile speciale din unitațile medicale din Romania vor fi ocupate. Asta reiese din doua proiecte pe care Ministerul Sanatații le-a facut publice duminica. „Proiectul prevede ca transferul in strainatate sa se faca numai pentru cazurile…

- UPDATE 2 ora 20.00 Traficul rutier a fost reluat in condiții normale pe Șoseaua Brailei, pe sub pasajul rutier din zona Marghiloman, dupa indepartarea elementelor de beton și a balustradelor metalice cu risc de prabușire. Un echipaj al poliției rutiere ramane in zona pentru supravegherea traficului.…

- UPDATE 2 Barbatul ranit grav dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe camp, pe Centura Buzaului, a murit la Spitalul Județean Buzau. UPDATE 1 In jurul orei 10:00, in timp ce conducea un autoturism pe Soseaua Nordului din municipiu, din directia Ploiesti catre Maracineni, un bucurestean de 63 de ani ar fi…