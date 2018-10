UNTRR: Piața asigurărilor RCA, în pragul derapajului. CE, scrisoare secretă UNTRR se opune ferm modificarii Legii 132/2017 in sensul eliminarii tarifului de referința cat și a eliminarii limitei de 25% a cheltuielilor administrative și de vanzare ale poliței de asigurare, incluse in tariful de prima. ”Este cunoscut faptul ca inainte de plafonarea tarifelor RCA și de intrarea in vigoare a legii 132/2017, unii asiguratori aveau cheltuieli administrative uriașe de pana la 80%, in condițiile in care acestea includeau cheltuielile aferente tuturor liniilor de business. Reamintim ca, in 2016, tarifele RCA depașeau 5.000 de euro/an pentru un autocamion la clasa de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

