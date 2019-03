Stiri pe aceeasi tema

- Malin Aurel Flaviu este suspectat de comiterea crimei de pe strada Garii din Baia Mare. Surse demne de incredere au furnizat catre redactia ZiarMM.ro numele posibilului autor, care urmeaza sa fie evaluat psihiatric de catre un specialist de la spitalul din Sighetu Marmatiei. In urma raportului de evaluare…

- Președintele Donald Trump a declarat marți ca va avea câștig de cauza în procesul intentat de mai multe state americane care pun la îndoiala decizia prezidențiala de a declara stare de urgența pentru a plati pentru zidul SUA-Mexic, informeaza Associated Press.Discutând…

- Procurorii generali dintr-o serie de state americane, respectiv New York, New Jersey, Connecticut, Illinois, Massachusetts, și Carolina de Nord, investigheaza Facebook in privința modului in care manageriaza datele utilizatorilor, scrie Engadget, care citeaza Bloomberg. Investigațiile vin in contextul…

- Actorul Milo Ventimiglia, star al serialului de succes "This is Us", va primi titlul de "Barbatul anului" pe 2019 - Hasty Pudding Man of the Year - din partea sectiei de teatru a Universitatii Harvard, intr-o ceremonie fastuoasa care parodiaza un obicei ce dateaza din secolul al XVIII-lea, scrie…

- Baronul mexican al drogurilor, Joaquin ”El Chapo” Guzman, a spus luni judecatorului care se ocupa de caz ca nu va depune marturie pentru aparare în procesul împotriva sa, relateaza Associated Press.,,Onorata instanța, eu și avocații mei ne-am sfatuit în legatura…

- Președintele american Donald Trump a cerut ca retragerea trupelor SUA din Siria sa fie incetinita, potrivit senatorului Lindsey Graham. ,,Cred ca suntem intr-o situație de pauza", a spus republicanul din Carolina de Sud, dupa ce a luat pranzul cu președintele, transmite Associated Press .