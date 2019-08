Un tânăr fără permis a furat maşina gazdei şi s-a răsturnat cu ea Un tanar din Bran, a trait aventura vieții lui, care, insa i-a adus dosar penal. Barbatul, in varsta de 27 de ani, a sustras autoturismul din curtea persoanei care il gazduia, s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere și s-a rasturnat cu acesta, ricoșand intr-un gard din beton. „In fapt, in data de 13 august a.c., in jurul orei 05,00, un barbat in varsta de 27 ani din comuna Bran, județul Brașov, care conducea un autoturism pe str. Zizinului din com. Tarlungeni, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, s-a rasturnat și a ricoșat in gardul de beton al unui imobil”, a explicat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

