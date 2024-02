Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un tanar de 21 de ani, din Ostra, noaptea de sambata spre duminica ii va ramane pentru mult timp in memorie. La scurt timp dupa miezul nopții, acesta a observat un autoturism marca VW Passat care se afla in zona centrala din Ostra, care nu era asigurat și care avea cheile in contact. S-a ...

- Un barbat de 33 de ani a a ajuns dupa gratii pentru 30 de zile dupa ce a furat o mașina din Budureasa, a condus-o fara permis, iar cand l-au oprit, polițiștii din Beiuș au constatat ca era baut.

- Un tanar din Braila care a furat mașina unui prieten din Buzau, a provocat un accident. Mașina pe care o conducea s-a rasturnat pe șosea, iar tanarul a murit. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit IPJ Braila, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Faurei au fost sesizați…

- Un tanar din Braila care a furat mașina unui prieten din Buzau, a provocat un accident. Mașina pe care o conducea s-a rasturnat pe șosea, iar tanarul a murit.Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit IPJ Braila, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Faurei au fost sesizați…

- Azi-noapte, polițiștii din Șomcuta Mare au fost solicitați prin apel 112 sa se deplaseze in localitatea Buciumi, unde s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, dar conducatorul autoturismului se afla sub influența bauturilor alcoolice.

- La data de 18 decembrie 2023, in urma unui apel, prin 112, prin care era semnalat faptul ca un autoturism a fost sustras de pe o strada din Cugir, polițiștii din Cugir au luat masuri pentru depistarea acestuia. Autoturismul a fost identificat și oprit, pe strada Griviței din oraș, iar la volanul acestuia…

- Un cugirean de 75 de ani, fara permis de conducere, a furat o mașina neasigurata și a provocat un accident rutier: Barbatul, cercetat de polițiști Un cugirean de 75 de ani, fara permis de conducere, a furat o mașina neasigurata și a provocat un accident rutier: Barbatul, cercetat de polițiști La data…

- Un vrancean din Tataranu a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru doua furturi comise la inceputul acestui an, iar ca „penitența” trebuie sa execute și munca in folosul comunitații. Aceasta in condițiile in care barbatul era acuzat de doua fapte de furt, una din februarie, cand furase bani…