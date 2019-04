CS Banești Urleta a fost ultima formație calificata in faza optimilor Cupei Romaniei, Claudiu Dumitrescu și compania reușind sa depașeasca pe Progresul Puchenii Moșneni cu 4-2. Odata ”tabloul” echipelor calificate completat, ieri, la sediul AJF Prahova s-a desfașurat și tragerea la sorți a fazei urmatoare, una in care, este demn de remarcat, s-au calificat nu mai puțin de 7 echipe de eșalon inferior, situație in care, in ”optimi”, vom avea un singur duel ”de Liga A”, in restul partidelor formațiile ramase in intrecere din primul eșalon județean urmand sa se deplaseze la outsiderele din ”Superliga”…