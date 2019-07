Un sens giratoriu din municipiul Constanta a fost blocat. Ce variante au soferii care vor sa intre in parcarea mall-ului din zona (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 iulie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizati prin apelul 112 cu privire la faptul ca pe strada Traian din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar, de…

- Pentru remedierea unei avarii survenite astazi 31 mai 2019, la conducta de alimentare cu apa, de la intersectia bulevardului Mamaia cu strada Patriei, din municipiul Constanta, s a impus inchiderea in regim de urgenta a legaturii dintre cele doua sensuri de circulatie, precum si restrictionarea traficului…

- Soferii care au parcat in statia de autobuz de pe strada Baba Novac din municipiul Constanta vor avea parte in aceasta dimineata de o surpriza neplacuta. Politistii locali au dispus ridicarea masinilor parcate neregulamentar astfel ca deja au fost luate din statia de autobuz autoturismele parcate. Sursa…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi 06 mai 2019, la conducta de alimentare cu apa, de pe bulevardul Tomis nr. 279, din municipiul Constanta, echipele RAJA au fost nevoite sa blocheaze traficul auto pe cele doua benzi de circulatie, in zona intersectiei bulevardului Tomis cu strada Soveja,…

- Circulatia rutiera va fi permisa ocazional pentru aprovizionare, pentru furnizorii serviciilor de utilitati publice, rezidenti, institutii publice, amenajari, furnizorii serviciilor de catering, posta, curierat, transport valori, persoane si taxi, organizarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Baba Novac din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un pieton a fost ranit in accident. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intesectia strazii Nicolae Iorga cu bulevardul Tomis din municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Nu au fost persoane ranite. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt…

- Gropile din sensul giratoriu de pe soseaua Mangaliei, din dreptul magazinului Lidl, au fost astupate in cursul zilei de vineri, 19 aprilie. Utilajele si muncitorii au iesit inca de la primele ore pentru a astupa cele doua cratere formate in sosea, dupa cum se poate observa si in galeria foto atasata…