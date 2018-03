Stiri pe aceeasi tema

- O initiativa legislativa a senatorului PNL Daniel Zamfir vrea modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie abrogate alineatele din lege care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Adunarea Nationala Populara (forul legislativ) din China a votat, marti, o lege privind organizarea si functionarea noii agentii anticoruptie, act normativ prin care campania de combatere a coruptiei in randul membrilor Partidului Comunist va fi extinsa la toti functionarii publici, transmite dpa,…

- "In sedinta de astazi (luni n.r), Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca doamna Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, avand in vedere numirea sa in aceasta functie astfel…

- Banca Naționala a Romaniei nu a precizat motivele pentru care a decis sa respinga intenția OTP Bank Nyrt. de a achizitiona o participatie calificata indirecta (in proportie de 99,28%), din capitalul social si drepturile de vot ale Bancii Romanesti, membra a Grupului National Bank of Greece. ”Reiteram…

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari a Senatului, senatorul Robert Cazanciuc, a initiat, alaturi de un numar de 21 de senatori si deputati PSD, procedura de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Propunerea legislativa…

- In Monitorul Oficial a fost pubicata deciza asociatilor societatii ECO FISH SRL.Potrivit acesteia Viorel Sorin Ciutureanu si Teseleanu Gheorghe, in calitate de asociati la ECO FISH SRL, au hotarat dizolvarea radierii societatii ECO FISH SRL din Registrul Comertului Constanta, in temeiul art. 235, alin…

- Raportul a fost aprobat cu sapte voturi pentru si patru abtineri. Proiectul de lege a fost sustinut in fata senatorilor din comisie de deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu. Inițiativa a deputaților ALDE"Este o initiativa a colegilor din grupul ALDE care vizeaza cateva…

- Potrivit anuntului de licitatia publicat pe SEAP, contractul de servicii de acrodare de credit nu a intrat sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice, contractul a fost castigat de Banca Comerciala a Romaniei, iar valoarea acestuia este de 177.283 euro, fara TVA. Nu s-a…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- In ziua de 28 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.3, art.10, art.11 si art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, in forma anterioara modificarii prin Legea nr.255/2013, precum si a dispozitiilor…

- Bucurestenii pot depune, miercuri, pana la ora 19,00 cereri tipizate pentru a solicita in acest fel deplasarea unei supraveghetoare, in cazul in care nu au gasit o alternativa de supraveghere a copiilor pentru perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise din cauza temperaturilor scazute.…

- Semnalizarea rutiera incompleta sau insuficienta, nesemnalizarea obstacolelor din carosabil, existența unor drumuri cu o stare tehnica necorespunzatoare inseamna sute de accidente in fiecare an. Legea obliga Ministerul Trasporturilor și autoritațile sa ia toate masurile pentru asigurarea starii de viabilitate…

- "Pana pe data de 31 martie, companiile din mediul privat pot sa acorde bonificatii. Pana in data de 31 martie, ei (angajatorii din privat, n.r.) vor trebui sa vina cu actele aditionale, cu contractele de munca, sa le introduca in Revisal si atunci, obligatoriu, vor trebui sa transforme cheltuiala…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.

- Prezenta la Romania TV, Rovana Plumb a vorbit despre dificultatea cu care se acceseaza fondurile europene. Ea a precizat ca premierul Viorica Dancila a avut o inițiativa la Bruxelles, privind simplificarea procedurilor. Astfel, se va inființa un grup de lucru ce va beneficia de asistența…

- Ministrul Muncii ar trebui sa isi asume raspunderea pentru haosul creat prin legea salarizarii, a afirmat luni deputatul USR Cristian Seidler, la dezbaterea motiunii simple intitulate "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", depusa de Partidul National Liberal. "Doamna…

- De ceva vreme, Banca Nationala a Romaniei este supusa criticilor pentru faptul ca, desi are atributii de supraveghere a institutiilor de credit, nu se implica in modul in care acestea isi conduc afacerile in relatia cu consumatorii. Acuzele se bazeaza pe asteptari ce sunt neintemeiate. Banca…

- Consiliul local al municipiului Bacau a aprobat, ieri, exercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziția Hotelului Central, monument istoric, aflat deasupra Teatrului Bacovia. La propunerea primarului Cosmin Necula, s-a decis ca exercitarea dreptului de preempțiune sa se faca in anumite condiții:…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6598 lei pentru un euro, in crestere cu 0,10 bani (0,02%) comparativ cu cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6588 lei. Totodata, leul s-a apreciat cu 3,74 bani in raport cu dolarul american (-0,99%), pana la un curs…

- Legea a trecut la limita in Senatul olandez, cu 38 de voturi "pentru" si 36 "impotriva". Initiativa legislativa fusese deja aprobata de Camera Reprezentantilor - camera inferioara a Parlamentului Olandei - cu 75 de voturi "pentru" si 74 de voturi "contra", in septembrie 2016. Sistemul…

- ALDE Valcea continua seria actiunilor de suflet incepute anul trecut. De aceasta data, liberal-democratii lui Calin Popescu Tariceanu au venit in sprijinul unei mame singure din orasul Babeni, careia, de curand, i-a ars casa. Initiativa i-a apartinut viceprimarului Ion Croitoru, care, cunoscand situatia…

- mytaxi a anunțat astazi ca Marc Berg va fi noul CEO, începând cu data de 16 aprilie 2018. mytaxi a avut o creștere fulminanta în ultimele 18 luni. În 2017, a ajuns la 75 de milioane de curse, cu o creștere de 337% fața de anul precedent, iar numarul utilizatorilor activi…

- Datele privind cresterea economica in trimestrul III 2017 reconfirma dinamica inalta a PIB real, de 8,8%, „determinantul major al acestei evolutii fiind consumul, a carui dinamica a crescut la niveluri similare celor din perioada precriza”, a apreciat miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Exercitarea autoritatii statului realizata la nivelul I.S.U.J. Galati prin activitatea Inspectiei de Prevenire s-a materializat in anul 2017 prin inspectii sau controale individuale, colective, dar si prin actiuni de controale tematice inopinate. ISU a planificat si desfasurat 780 inspectii de prevenire,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6551 lei pentru un euro, in scadere cu 0,31 bani (-0,07%) comparativ cu cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6582 lei. Totodata, leul s-a depreciat cu 0,01 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de…

- Directoratul Complexului Energetic Oltenia, la solicitarea actionarului Fondul Proprietatea a completat ordinea de zi a sedintei AGOA care va avea loc in data de 8 februarie. Astfel, pe ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: sunt urmatoarele puncte:…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului, joi va avea loc sustinerea interviului pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Instantei supreme. Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015. Conform…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA informeaza actionarii investitorii ca, potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 09.01.2018, a fost numit in functia de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, Constantin Dumitru, cu…

- Consiliul de Supraveghere al Petrom a anumit-o pe Christina Verchere, 46 de ani, in funcția de președinte al directoratului și director general al Petrom, potrivit unui comunicat al societații. ”In ședința de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o pe Christina Verchere (46) in…

- Banca Nationala a anuntat joi ca va incepe schimbarea bancnotelor si monedelor romanesti. În conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României și cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii…

- Vladimir Munteanu, primul vicepreședinte al Bancii Naționale din Moldova (BNM), a dezvaluit mai multe subiecte privind situația financiar-bancara din țara, stabilizarea sistemului bancar, devalorizarea leului, succesele și datoriile cu care intra BNM în noul an. Declarațiile au fost facute…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin. (1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat ca de la 1 ianuarie 2018 va lansa in circulație bancnote și monede cu noua stema a țarii, care vor circula in paralel cu cele existente in prezent. ”In conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr. 312/2004, privind Statutul Bancii Naționale…