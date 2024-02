Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Havrileț a renunțat la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom incepand cu data 12 februarie 2024, a anunțat compania intr-o informare remisa Bursei de Valori București, la inceputul saptamanii trecut. "Urmare a renunțarii la mandat, dl. Niculae Havrilet va inceta sa…

- Niculae Havrilet a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom incepand cu data de 3 martie 2020. ”OMV Petrom SA anunta ca Niculae Havrilet a notificat societatea cu privire la renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA, incepand cu data de 12 februarie…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat ca Centrul de Arbitraj de la Viena a admis pretentiile lui Comanescu Jean-Valentin, fost membru al Consiliului de Supraveghere revocat din functie, obligand astfel compania de stat sa-i plateasca suma de 838.728 lei, reprezentand…

- BC ”Moldindconbank” SA este onorata sa anunțe ca Banca Naționala a Moldovei a aprobat candidatura lui Vasile Iuga in funcția de membru al Consiliului bancii. Hotararea a fost luata de catre BNM in data de 13 decembrie.

- Doi candidati și-au depus dosarele pentru posturile de membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia (CEO). Cele doua persoane sunt actuali angajați ai Complexului Energetic Oltenia. Unul este Daniel Burlan, fost președinte al Directoratului CEO și actual director al Direcției Vanzari din cadrul…

- Transelectrica SA, compania publica de transport al energiei electrice, a anunțat luni ca a pierdut litigiul de la Centrul de Arbitraj de la Viena, inițiat de Adrian Goicea, fost șef al Consiliului de Supraveghere. Suma totala care trebuie platita este de 838.728 lei. Extras din comunicatul catre Bursa…

- In rezultatul controlului inițiat in 2022, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare a incalcarii regimului juridic al declararii averii in privința unui consilier din cadrul Consiliului or. Codru mun. Chișinau. Astfel, in cadrul procedurii de control inspectorul de integritate…

- „Anul va fi așa cum il vom face noi”. Declarația ii aparține fostei prim-ministre, membra Consiliului de Supraveghere a Bancii Naționale, Natalia Gavrilița, intrebata ce previziuni economice are pentru anul 2024.