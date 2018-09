Stiri pe aceeasi tema

- O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost rapiti, transmite AFP, potrivit Agerpres . Ministerul Afacerilor Externe a fost „informat de atacul asupra navei…

- Inundațiile care au afectat mai multe state din centrul și sudul Nigeriei au dus la moartea a 100 de persoane din zece state, a anuntat luni agenția nigeriana pentru urgențe și dezastre, relateaza Reuters preluata de mediafax. Astfel de inundații tind sa aiba loc in fiecare an in sezonul ploios,…

- Aproximativ un sfert dintre masinile aflate in circulatie nu au RCA valabil, pentru ca proprietarii au incheiat polita pentru o perioada foarte scurta – o luna -, iar apoi au uitat sa o reinnoiasca, potrivit datelor furnizate de Consiliul Concurentei la solicitarea AGERPRES . “O problema o constituie…

- Cel puțin 35 de persoane au murit și alte peste 100 au fost ranite dupa ce un camion care transporta benzina a explodat in statul Nasarawa din nordul Nigeriei, provocand un incendiu, au transmis autoritațile locale, citate de Reuters, scrie Mediafax.Oficialii Agenției Naționale de Gestionare…

- Un feribot, cu 1.016 persoane la bord, a fost nevoit sa se intoarca in portul Pireu dupa izbucnirea unui incendiu la bordul navei care se indrepta spre insula Creta, a anuntat Paza de coasta din Grecia, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Patru avioane au fost nevoite sa aterizeze de urgenta in Chile si Peru joi din cauza unor amenintari cu bomba, a anuntat Autoritatea de aviatie civila din Chile, transmite Reuters care a rectificat informatia difuzata anterior in care era mentionata si Argentina, scrie Agerpres. Doua dintre…

- Europarlamentarul roman Laurentiu Rebega a solicitat Comisiei Europene sa acorde sprijin financiar fermierilor ale caror gospodarii sunt afectate de pesta porcina, boala virala care afecteaza porcii domestici cat si pe cei salbatici. Acest fenomen este raspandit la nivel global si poate genera pierderi…

- SUA vor prezenta curand Coreei de Nord un calendar cu ”cerințe specifice” pentru Phenian, dupa acordul semnat la summitul istoric dintre Donald Trump și Kim Jong-un, a spus un inalt oficial american din domeniul apararii. Oficialul, care a discutat cu un mic grup de reporteri inainte de turneul asiatic…