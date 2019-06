Un procuror turc a cerut cinci ani de închisoare pentru doi jurnalişti ai Bloomberg Actul de inculpare in care procurorul reclama o pedeapsa cu inchisoarea de la doi la cinci ani a fost acceptat joi de un tribunal din Istanbul, a precizat Bloomberg.



Cei doi jurnalisti, Kerim Karakaya si Fercan Yalinkilic, sunt acuzati, in urma unei plangeri depuse de Agentia de reglementare si supraveghere a sectorului bancar (BDDK), ca ar fi incercat "sa aduca atingere stabilitatii economice a Turciei".



Articolul incriminat a fost publicat in august 2018 intr-un moment in care lira turceasca se prabusea in raport cu dolarul american in plina criza diplomatica intre Turcia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

