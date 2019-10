Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian, Justin Trudeau, in campanie pentru alegerile legislative din 21 octombrie, a fost nevoit sa poarte o vesta antiglont sambata, in timpul unui miting in Ontario, din cauza amenintarilor la adresa securitatii sale, a dezvaluit postul public de televiziune CBC, citat de AFP.Liderul…

- Multi dintre militarii chinezi care au participat la parada organizata la Beijing, pe 1 octombrie, au purtat un semn distinctiv pe uniforma lor, mai precis pe vesta antiglont. Multi supn ca era un QR cod. Numele, gradul si alte informatii erau inscrise langa codurile QR. Utilitatea acestora este neclara.…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitațile din Wurzburg și Nottingham-Trent arata cat rezista oamenii sa stea fara sa iși acceseze telefonul mobil.Participanții la studiu au fost puși singuri intr-o sala de așteptare pentru a le testa rezistența fața de smartphon. Insa rezultatele au aratat…

- Un tanar a provocat haos joi in Missouri (SUA), intrand puternic inarmat si cu o vesta antiglont intr-un magazin Walmart, din acelasi lant in care s-a produs si atacul armat de sambata din El Paso (Texas), inainte de a fi arestat, transmite EFE, potrivit Agerpres. Un purtator de cuvant al Departamentului…

- Se spune ca plansul nu ajuta la nimic, dar un nou studiu a aratat ca, in realitate, sa verși cateva lacrimi este chiar benefic.Cercetatorii au studiat aproximativ 200 de voluntari care au privit un videoclip trist sau „neutru" inainte sa iși introduca mainile in apa rece.