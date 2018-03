Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al CS Dinamo, George Cosac, a declarat ca in zona velodromului din parcul sportiv din "Stefan cel Mare" va aparea un nou stadion, dosarul cu actele necesare constructiei fiind aproape finalizat. "Sunt dinamovist si stadionul se va face. Si nu…

- Simona Halep s-a prabusit din punct de vedere mental in semifinala cu Naomi Osaka de la Indian Wells, fapt pentru care a adoptat o tactica foarte neinspirata. Halep a fost invinsa pentru prima oara de Osaka, scor 6-3, 6-0 in al patrulea meci direct, liderul mondial jucand dezastruos.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de catre jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de la Indian Wells. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale,…

- Helle Thomsen si CSM Bucuresti au convenit oficial sa se desparta dupa partida de campionat cu CSM Bistrita (scor30-23). Deocamdata, campioana Romaniei nu are o varianta pregatita pentru a-i lua locul antrenoarei daneze. Bogdan Vasiliu, presedintele sectiei de handbal de la CSM Bucuresti…

- Real Madrid a ajuns la un acord de principiu cu atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, care ar urma sa se transfere pe Santiago Bernabeu vara viitoare, informeaza Mundo Deportivo. Noul impresar al internationalului polonez, Pini Zahavi, a ajuns la un acord cu Jose…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a marturisit, vineri, ca nu a fost afectat de tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, faza in care formatia sa va intalni Manchester City, dar a recunoscut ca gruparea de pe Anfield nu este favorita in aceasta dubla. "Am…

- Liderul selectiilor in nationala, Dorinel Munteanu (50 de ani, 134 de selectii), a fost prezent vineri, la Resita, orasul sau natal, alaturi de Ionut Lupescu, prezent in Banat pentru a lua pulsul oamenilor de fotbal din teritoriu si pentru a le prezenta programul sau pentru alegerile FRF de pe 18…

- Echipa pregatita de Gheorghe Hagi a devenit cea mai tanara campioana din Europa, cu o medie de 21,7 ani, dar si cu un lot format in marea majoritate de jucatori formati si crescuti la Academia Gheorghe Hagi. Cei de la insideworldfootball.com au publicat, in numarul de vineri, 16 martie,…

- Antrenorul celor de la CFR, Dan Petrescu, i-a raspuns dur directorului sportiv al FCSB-ului, Meme Stoica. "E directorul sportiv de la Steaua care spune ca injur jucatorii. Ii transmit ca poate i-am injurat, dar eu nu am dat in niciun jucator asa cum a facut el cand a lovit un suporter. Jucatorii…

- Ionel Ganea a jucat si a fost antrenor secund in "Stefan cel Mare" pentru o scurta perioada fiind si manager sportiv al ros-albilor. Fostul atacant al "cainilor" a comentat la ProSport LIVE situatia actuala in care a ajuns Dinamo, echipa ce a ratat calificarea in play-off si a fost eliminata din…

- Sferturile de finala ale Ligii Campionilor vor oferi amatorilor de fotbal meciuri de zile mari. Capul de afiș al aceastei faze a competitiei pare a fi confruntarea dintre Juventus Torino și Real Madrid, reeditarea finalei ediției de anul trecut.

- Sotia lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a intentat divort, dupa o casnicie care a durat 12 ani, iar surse apropiate fostului cuplu spun ca aceasta decizie nu este una surprinzatoare, potrivit tmz.com.

- Vanessa Trump, sotia fiului cel mare al presedintelui american Donald Trump, a depus joi o cerere de divort de sotul sau, Donald Trump Jr., la un tribunal din New York, dupa o casnicie de 12 ani si cinci copii impreuna, relateaza agentiile EFE si AFP. Cei cinci copii au varste cuprinse intre…

- Vanessa Trump, sotia fiului cel mare al presedintelui american Donald Trump, a depus joi o cerere de divort de sotul sau, Donald Trump Jr., la un tribunal din New York, dupa o casnicie de 12 ani si cinci copii impreuna, relateaza agentiile EFE si AFP, scrie agerpres.ro."Dupa 12 ani de casatorie,…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile…

- Federatia Romana de Lupte Libere, in parteneriat cu Primaria Zalau si Clubul Sportiv Scolar Zalau a organizat sambata si duminica turneul de calificare la etapa finala a Campionatului National de Lupte Libere, eveniment la care au fost prezenti peste 500 de sportivi de la diferite cluburi din Romania.…

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- PSG - Real Madrid, meciul-vedeta al saptamanii in Liga Campionilor. Ultrașii parizieni au detonat mai multe petarde in fața hotelului unde este cazata delegația lui Real Madrid pentru a nu-i lasa pe fotbaliștii lui Zinedine Zidane sa se odihneasca inaintea marelui meci de marți seara. TELEKOMSPORT…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Romania ar putea renunța la ora de vara! Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit…

- Neymar (26 de ani) a semnat cu producatorul de echipament sportiv Nike in 2011, cand inca era jucatorul lui FC Santos. Potrivit ințelegerii valabile pana in 2022 (cu posibilitate de prelungire pana in 2024), sumele și clauzele din contract pot fi actualizate din cand in cand. Neymar a fost de acord…

- Evanghelistul Billy Graham a murit miercuri, 21 februarie, la varsta de 99 de ani. El a fost unul dintre cei mai importanti promotori ai crestinismului din ultimii 100 de ani. Billy Graham, supranumit „Pastorul Americii”, a murit la varsta de 99 de ani, la resedinta sa din Montreat, Carolina de Nord,…

- Unul din cei mai puternici ministri de la noi s-a retras de mai bine de cinci ani din viata publica, iar ”miscarea” ii prieste de minune! A Marian Sarbu, fostul ministru al Muncii in timpul guvernarii lui Adrian Nastase, isi petrece timpul alaturi de persoanele apropiate si a trecut cu bine peste toate…

- Suporterii echipei Real Madrid au desfasurat un banner urias cu tenismanul Rafael Nadal pe stadionul din Madrid la meciul tur cu Paris Saint-Germain (3-1) din optimile Ligii Campionilor. Nadal, lider mondial ATP, este si unul dintre cei mai infocati suporteri ai echipei lui Zinedine Zidane. Figura lui…

- Petrescu, optimist in legatura cu șansele FCSB-ului in dubla cu Lazio Fostul jucator al Stelei crede ca echipa de pe locul 2 din Liga 1 poate invinge Lazio. Antrenorul CFR-ului e convins ca FCSB poate profita de forma slaba a italienilor și va reuși sa îi învinga azi. "Statistica nu…

- La finalul meciului Juventus - Viitorul de la Ploiești, un puști mai indrazneț i-a solicitat tricoul de joc lui Ianis Hagi, dar acesta l-a refuzat politicos. Gica Hagi a intervenit si i-a spus fiului sau sa-i ofere tricoul pustiului. Ianis Hagi s-a conformat imediat si i-a dat pustiului tricoul in…

- Lena, soția lui Gabi Enache, primele declarații de la botezul baiețelului sau, Edan. Nașa micuțului a fost Anamaria Prodan , care a stralucit intr-o ținuta spectaculoasa, la petrecerea organizata la un restaurant din Capitala. Lena a vorbit despre cum a fost ziua botezului, dar ș ice semnificație are…

- In aceasta dimineata au sosit in tara o mie de doze de imunoglobulina pentru tratamentul imunodeficientelor primare Compania Nationala “Unifarm” S.A. a informat Ministerul Sanatatii ca in cursul acestei dimineti au intrat in tara si urmeaza sa fie distribuite catre spitale un numar de o mie de doze…

- Directorul sportiv al clubului Sparta Praga, Zdenek Scasny, considera ca Florin Nita este la acelasi nivel cu Martin Dubravka, portarul titular al nationalei Slovaciei, pe care internationalul roman are rolul de a-l inlocui. In varsta de 29 de ani, Dubravka a fost imprumutat de Sparta Praga…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Florin Nița, a oferit detalii neștiute referitoare la transferul goalkeeper-ului la Sparta Praga. "Vine avionul particular al patronului sa-l ia pe Nița din aeroportul din Malaga. Va fi tratat ca un rege. Pe masura ce inaintau discuțiile, am vorbit cu el și mi-a spus…

- Simona Halep, speculata politic. Deputatul PSD Ioana Bran, propusa ministru al Tineretului si Sportului, a scris, sambata, pe un site de socializare, ca daruirea si sacrificiul aratat de jucatoarea de tenis Simona Halep in finala de la Australian Open i-a unit pe romani. „Am vazut astazi un popor unit…

- Dupa victoria spectaculoasa, de luni, a Simonei Halep, Irina Begu si Monica Niculescu s-au calificat in semifinalele probei de dublu la Australian Open, scor 4-6, 6-2, 6-0 dupa ce le-au invins pe Jennifer Brady si Vania King din Statele Unite.Dupa ce au pierdut primul set la limita, Begu si…

- Scandalul politistului pedofil, Eugen Stan, a oripilat o tara intreaga. Acesta a agresat doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an. Dupa ce a fost capturat, mai multe fapte extrem de grave au iesit la iveala. Pedofilul a comis o serie intreaga de infractiuni, timp de 8 ani de zile.Citește…

- Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii in spatiul intra si extracomunitar, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2016, cand incasarile au totalizat aproape ...

- FCSB a plecat in Antalya, acolo unde isi va desfasura primul cantonament al iernii. La plecare, pe aeroport, Mihai Stoica a vorbit despre meciurile amicale pe care le va avea vicecampioana Romaniei in Turcia. Nicolae Dica se va duela cu unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii, Fabio Capello…

- Au mers la cumparaturi, au ales cel mai frumos brad si cele mai inedite decoratiuni, iar acum se intrec in fotografii cu pomul de Craciun, pe retelele de socializare. Delia si Anamaria Prodan au “furat” startul si au fost primele care au asezat globuletele. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va…

- Ies la iveala primele dezvaluiri dupa despartirea anului din Romania. Manelistul Florin Salam a facut primele marturisiri dupa ce a fost parasit de Roxana Dobre.Citește și: Carmen Iohannis, uimește, inainte de Craciun: Ce gest a facut Prima Doamna a Romaniei ”Nu ne mai impacam”, a spus…

- Gigi Becali a tinut sa confirme, inaintea meciului cu Viitorul, ca Nicolae Dica are postul asigurat la FCSB, urmand ca fostul decar sa mai ramana un an pe banca tehnica a vicecampioanei. Daca Victor Piturca a anuntat ca finantatorul FCSB a luat in calcul demiterea lui Nicolae…