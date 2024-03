Stiri pe aceeasi tema

- Boris Becker, caștigator a 6 titluri de Grand Slam in cariera, a intervenit in schimbul de replici dintre Caroline Wozniacki și Simona Halep. Halep a revenit pe teren dupa un an și jumatate și a pierdut in primul tur la Miami Open, 6-1, 3-6, 4-6 cu Paula Badosa. Wozniacki, fosta rivala a Simonei in…

- Simona Halep a fost invinsa de spaniola Paula Badosa (locul 80 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3, in primul tur la Miami Open si dupa o ora si 58 de minute de joc. Aceasta a fost prima partida jucata de Halep dupa 569 de zile si dupa ce a fost depistata pozitiv si suspendata. Simona a intrat increzatoare in…

- Stefanos Tsitsipas (25 de ani, locul 7 ATP) s-a deplasat la Miami pentru a o susține pe Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), in meciul cu Simona Halep (32 de ani). Pauza a luat sfarșit pentru Simona Halep. Dupa o lunga perioada in care n-a putut evolua, romanca a primit un verdict favorabil de la TAS și…

- Simona Halep (32 de ani) va juca azi in turul 1 la Miami cu Paula Badosa, din Spania. Iar presa iberica le-a analizat pe cele doua jucatoare. Simona Halep (32 de ani) debuteaza azi in turul 1 al turneului de la Miami. Va juca, nu inainte de ora 22:00, cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), din Spania.…

- Simona Halep (32 de ani) se pregatește de revenirea pe teren, la turneul de la Miami. Iar la antrenamentul de dinainte primului meci, cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), din Spania, a fost atent supravegheata de fostul antrenor, Darren Cahil (58 de ani). Simona Halep (32 de ani) debuteaza azi in turul…

- Simona Halep (32 de ani) o va infrunta pe iberica Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA) in primul tur al Miami Open. James Blake (44 de ani), directorul competiției din Florida, a explicat cum a ajuns sa ii acorde un wild card romancei. Simona Halep revine in circuitul WTA dupa o pauza de un an și jumatate.…

- Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, alaturi de care jucatoarea a caștigat primul sau turneu de Grand Slam din cariera, Roland Garros 2018, a vorbit pentru Sky Sports despre revenirea pe teren a romancei și cele 18 luni in care a fost suspendata.Simona se pregatește sa joace in turneul de…

- Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a transmis un mesaj in romana dupa ce jucatoarea de tenis și-a anunțat revenirea in circuit. Ea va juca la Miami Open, un turneu WTA 1000 care are loc intre 17 și 31 martie. Este prima competiție la care Simona va lua parte dupa ce TAS i-a redus suspendare…