- Un melc fara cochilie a fost învinuit duminica de catre un operator feroviar japonez pentru o pana de curent care a oprit zeci de trenuri luna trecuta și a provocat întârzierea a 12.000 de pasageri, relateza AFP. Curentul a fost oprit pe 30 mai pe mai multe linii din sudul Japoniei,…

- Selectionatele Uruguayului si Japoniei au terminat la egalitate, 2-2 (1-1), joi, la Porto Alegre, intr-un meci din Grupa C a competitiei de fotbal Copa America 2019, care are loc in Brazilia. ''Celestii'' au ratat astfel sansa de a-si asigura calificarea in sferturile de…

- In total 26 de persoane au fost ranite, iar pagube minore au fost inregistrate in nord-vestul Japoniei, in urma unui violent cutremur care a cauzat un mic val de tsunami si dupa care autoritatile au avertizat cu privire la replici, relateaza news.ro.Douazeci si sase de persoane au fost ranite…

- Victimele rujeolei sunt un angajat al aeroportului Narita, care s-a imbolnavit in 20 aprilie si o adolescenta care a fost izolata pentru a nu contamina si alte persoane. Japonia a fost declarata ca fiind eliberata de virusul rujeolei de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii in 2015, dar…

- Noul imparat al Japoniei, Naruhito, a declarat miercuri ca iși va respecta responsabilitatea in calitate de "simbol al statului și al unitații oamenilor din Japonia", la o zi dupa ce tatal sau a abdicat, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.In primul sau discurs de la urcarea…

- O eruptie a fost observata marti seara in zona vulcanului Aso situat in prefectura Kumamoto din sud-vestul Japoniei, a anuntat agentia nipona de meteorologie, citata de Kyodo. In urma eruptiei nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate. Eruptia vulcanica a avut…

- Ministerele Comunicatiilor din Romania si Japonia au agreat incheierea unui acord de cooperare privind schimbul de experienta si de bune practici, in vederea dezvoltarii conceptului Societatii 5.0, a infrastructurilor de comunicatii pentru tehnologii viitoare si securitatii cibernetice, a declarat,…