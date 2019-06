Lorinc Meszaros, un antreprenor care caștiga in serie licitațiile publice din Ungaria, are mai multe investiții in agricultura, pe care le-a unit anul trecut intr-un holding, Talentis Agro Zrt (SA). Potrivit Monitorului Oficial din 29 ianuarie, Talentis Agro Zrt a cumparat Farmland Development Srl cu 8,35 milioane de euro, o firma cu un capital social de 5,2 milioane euro, relateaza corespondentul Digi24 la Budapesta, Balazs Barabas. Farmland a fost fondata in 2015 in Romania de catre oameni de afaceri olandezi, care au inceput foarte rapid sa cumpere pamant arabil in județele Arad și Bihor,…