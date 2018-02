Stiri pe aceeasi tema

- Fostul numar doi din SRI, generalul (r) Florian Coldea, va preda la Universitatea de Vest din Timișoara. Trecut in rezerva anul trecut, acesta e angajat cu contract civil la Academia Nationala de Informatii și e profesor asociat al Universitații Babeș – Bolyai, unde preda cursul „Intelligence si decizie…

- Elena Udrea reactioneaza, dupa ce a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa, si spune ca nu a mai avut timp sa se ocupe din cauza proceselor penale, in care are si sase termene pe luna. "Imi pare rau ca nu am reusit sa termin acum cursurile de master, pentru ca pur si…

- Vasile Stanciu, decan al Facultatii de Teologie Ortodoxa a Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, a explicat motivele pentru care Elena Udrea a fost exmatriculata de la masterul de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala, unde se inscrisese in 2016.

- Elena Udrea a primit o veste proasta! Blonda care a facut furori in politica a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca. In cadrul unui interviu, decanul facultatii a spus care e motivul pentru care vedeta nu va mai putea urma cursurile.…

- Peste o saptamana timișorenii sunt invitați sa cunoasca detaliat programul pentru anul in curs al Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana. ”Veniti sa cunoasteti Timișoara 2021, sa va spunem cum lucram, transparent, deschis si onest si sa gasiti oportunitati de colaborare si implicare. Marti,…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, platit cu ora la UBB Cluj Fostul prim-adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea, preda doua ore pe saptamana la Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) cursul de masterat ”Intelligence si decizie politica”, avand statut de cadru didactic asociat…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea, preda doua ore pe saptamâna la Universitatea &"Babes-Bolyai&" (UBB) cursul de masterat &"Intelligence si decizie politica&", având statut de

- Reprezentantii UBB Cluj-Napoca au declarat, marti, corespondentului Mediafax, ca selectia personalului didactic asociat remunerat in regim de plata cu ora se face la nivelul departamentului didactic si este avizata de Consiliul facultatii."Florian Coldea sustine, in cadrul Facultatii de…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea, preda doua ore pe saptamana la Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) cursul de masterat ”Intelligence si decizie politica”, avand statut de cadru didactic asociat si fiind remunerat in regim de plata cu ora, transmite corespondentul MEDIAFAX

- Universitatea “Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca sustine ca rectorul Ioan Aurel Pop nu a semnat scrisoarea prin care 45 de rectori si-au exprimat sprijinul pentru Valentin Popa ca ministru al Educatiei si nu a intreprins nicio actiune oficiala menita sa implice institutia in vreo atitudine politica.

- Seful Departamentului "Studii de Securitate” din cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie, Universitatea "Babes-Bolyai“, Claudiu Marian, a dezvaluit pentru Adevarul cum a inceput colaborarea cu fostul adjunct al SRI, Florian Coldea.Generalul Florian Coldea este, din toamna trecuta, cadru…

- Sorina Pintea este propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila. Sorina Pintea este membru al Partidului Social Democrat PSD din 2009 prezent, conform http: alegeriparlamentare2016.ro. STUDIILicenta Economie, Universitatea "Babes Bolyai" Cluj Napoca, 1984…

- Deputatul social-democrat Ioana Bran a fost desemnata sa preia fraiele Ministerului Tineretului și Sportului. Lista cu noii miniștri a fost prezentata și votata in cadrul ședinței de azi, 26 ianuarie, al Comitetului Politic Executiv al PSD. Ioana Bran este absolventa Facultații de Stiinte Economice…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca în domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica întocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate,…

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Ioan Bolovan, prorector al Universitatii ,,Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, va conferentia la Sebes, despre dimensiunea mioritica a Marii Uniri. In cadrul acestei manifestari…

- Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar caștigul lui chef Sorin Bontea ii face pe ceilalți doi chefi, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, sa iși modifice strategia in prima etapa de cautari a unor ucenici talentați. Pe site-ul casting.a1.ro/chefilacutite/ toți cei care care vor…

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Ediția din 2018 a festivalului de film documentar Astra Film Festival se va derula sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, alaturi de alte patru evenimente culturale organizate in Romania și strainatate, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidentiala. ”Presedintele Romaniei,…

- Ce cautam? Persoane interesate de aria contabilitații și a achizițiilor, iar principalul criteriu de selecție este nivelul de limba straina (mediu spre avansat). Compania ofera pachete salariale atractive, diverse beneficii și suport pentru obținerea primei de instalare (inclusiv…

- Dorinta de a se perfectiona din punct de vedere profesional i-a adus profesorului Lucian Draguț Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de „Cavaler”, decoratia fiindu-i acordata de de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Distinctia a fost oferita „in semn de apreciere a eforturilor depuse…

- La Universitatea de Vest va avea loc o noua conferința publica, pe o tematica dedicata studiilor de securitate, in cadrul programului masteral de Studii de Securitate Globala, desfașurat de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicarii din Universitatea de Vest din Timișoara.…

- Economist la baza și doctorand in finanțe, Pirtea apreciaza faptul ca universitațile romanești se descurca onorabil pe plan internațional, cu atat mai mult avand in vedere resursele investite. Deputatul face o paralela intre performanța sistemului educațional și implicit, a imaginii globale a acestuia…

- Teracomm anunța astazi ca produsele smart-watch pentru copii MyKi Touch și MyKi Watch au fost achiziționate de mii de parinți din Romania, pe parcursul anului 2017. Ceasurile inteligente, care aduc o comunicare mai facila și un plus de siguranța copiilor și parinților din Romania, au fost cel mai bine…

- Ioana Ene Dogioiu, mare șefa Ziare.com și Dan Tapalaga, și mai mare șef la Hotnews, au fost nominalizați de Elena Udrea în calitate de jurnaliști care au fost cumparați și de ea, dar și de Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. Este ușor de dedus. Aceste personaje sinistre, travestite…

- Razie pe Aeroportul Cluj. Taximetriștii, luați la puricat Politistii au acționat pentru verificarea legalitații activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau, Iasi, Bucuresti. În doar doua ore, au fost verificate 200 de autoturisme,…

- Conducerea Spitalului a anuntat ca incepand din luna decembrie 2017, la Compartimentul Obstetrica–Ginecologie al spitalului va lucra doctorul specialist Mostafa Mahmoud Ismail. Doctorul Mostafa este nascut in data de 23.10.1985, de origine egipteana, este casatorit si are un copil. A terminat facultatea…

- Echipa Spitalului Orasenesc Cugir a fost intregita cu un nou medic. Mostafa Mahmoud Ismail lucreaza in cadrul Compartimentului Obstetrica-ginecologie, din 7 decembrie. Medicul are 35 de ani, este de origine egipteana, este casatorit si are un copil. A absolvit facultatea la Cairo, iar rezidentiatul…

- Conducerea Spitalului a anunțat ca incepand de miercuri, 7 decembrie 2017, la Compartimentul Obstetrica – Ginecologie al spitalului va lucra doctorul specialist Mostafa Mahmoud Ismail. Doctorul Mostafa este nascut in data de 23 octombrie 1985, de origine egipteana, este casatorit și are un copil.…

- Prima victima a Revoluției de la Timișoara a fost o femeie care a murit sub roțile unui TAB. Informații șocante despre aceasta au ieșit la iveala. Anul acesta se implinesc 28 de ani de la Revoluția de la Timișoara, care s-a extins apoi in toata țara și a pus capat dictatorii comuniste a lui Nicolae…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- UBB: Parintii care muncesc in strainatate nu-si abandoneaza copiii Specialistii Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca recomanda autoritatilor derularea unor campanii prin care sa sensibilizeze opinia publica si sa constientizeze faptul ca parintii care pleaca sa munceasca in strainatate nu…

- Dupa ce la Catedrala Mitropolitana din Timișoara a fost deschisa prima carte de condoleanțe in memoria Regelui Mihai, decedat in urma cu o saptamana, o asemenea carte va putea fi semnata de cei dornici sa lase un gand bun pentru ultimul monarh al Romaniei și la sediul Universitații de Științe…

- In clasamentul realizat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finantare Externa de la Ministerul Educatiei Nationale, proiectul TUIASI are 92,50 puncte si este pe prima pozitie din lista celor ce vor fi finantate, cu o suma estimata de aproximativ 906.000 de lei. Pe pozitia a doua este un proiect…

- Consiliul Județean Satu Mare, Biblioteca Județeana Satu Mare și Editura Citadela invita publicul cititor la un nou eveniment editorial, avandu-l in centrul atenției pe scriitorul, matematicianul și dascalul Ovidiu T. Pop, cu cea mai recenta carte a sa, „Din jurnalul unui…matematician”. Evenimentul va…

- Hans Klemm a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca la dezbaterea „Preparing for the 21st century threats” („Pregatiri pentru amenintarile secolului al XXI-lea”) organizata de Facultatea de Studii Europene a Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB), ca Rusia cauta influenta asupra opiniei publice, si deseori,…

- O persoana a fost gasita carbonizata de catre pompierii solicitați, duminica, sa intervina pentru stingerea unui autoturism. Incendiul a avut loc pe raza localitații Ighiu, de langa Alba Iulia. Potrivit primelor informații, ar fi vorba de un cetațean belgian, în vârsta…

- Candidații admiși la examenul de rezidențiat își aleg locurile/posturile posturile în specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat un comunicat al Ministerului Sanatații. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se face…

- O seara inaltatoare, in care s-a simtit si s-a cantat romaneste, la Catedrala “Sfanta Vinere” din Zalau, acolo unde miercuri, 22 noiembrie, a fost lansat Anul Centenarului in Salaj, prin evenimentul intitulat “Tribut Eroilor, la Centenar, in Salaj”. Dupa discursurile ce au marcat deschiderea amplei…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie în zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.”La data de 21 noiembrie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei de Politie…

- Evenimentul a primit numele de "Legile Justiției! Nu scapați!", un protest fiind anuntat pentru duminica, 26 noiembrie, in Piata Victoriei. Mesaj pe Facebook "PSD-ALDE intra cu viteza in ultima faza pentru adoptarea Legilor Justiției: calendar accelerat in Parlament, mobilizare masiva…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, acesta urmand sa aiba loc, decentralizat, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, potrivit MS. …

- 15 importante vizite regale la Cluj. Prima, imediat dupa Marea Unire O expoziție dedicata Casei Regale, care surprinde relația acesteia cu Clujul și care conține imagini și documente inedite din viața monarhilor Romaniei a fost deschisa vineri la Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga". Expoziția…

- Ministerul Sanatatii va organiza duminica, 19 noiembrie 2017, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 2017. La fel ca in anii trecuti, concursul se va desfasura, decentralizat, in 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures…

- Ministerul Sanatații organizeaza duminica, 19 noiembrie, examenul de Rezidențiat pentru absolvenții de medicina, medicina dentara și farmacie. La fel ca in anii trecuți, concursul se va desfașura, descentralizat, in centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara.…

- Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, duminica, 19 noiembrie 2017. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Sunt disponibile…

- Aproximativ 300 de cadre didactice din mai multe judete ale tarii au participat sambata, 11 noiembrie, la Zalau, la Conferinta nationala “Abordarile curriculare integrate si eficienta lor didactica”. Evenimentul s-a desfasurat la Sala Transilvania din Zalau, in organizarea Inspectoratului Școlar Județean…

- Luni, 13 noiembrie, va avea loc la Sala Patria concertul “HIDE&SEEK”, ultimul concert al celei de-a XII-a ediții a Festivalului SoNoRo. Dupa un turneu ce a inceput pe 27 octombrie și a inclus orașele București, Timișoara și Cluj-Napoca, Festivalul SoNoRo se va incheia anul acesta in Brașov si ii va…