"Am impresia ca nu se cauta modalitatea de intoarcere a banilor in tara, dar se cauta 'nume sonore' . Resping orice acuzatie si inca o data declar ca de la Unibank n-am luat niciodata niciun credit, n-am primit dividende, nici n-am macar un cont la aceasta banca. Mai mult, n-am pasit niciodata pragul institutiei financiare date', afirma Petru Lucinschi intr-o declaratie transmisa presei de la Chisinau, informeaza Agerpres.



Fostul presedinte sustine ca va colabora cu ancheta, iar in zilele apropiate urmeaza sa prezinte informatiile care confirma nevinovatia sa.

"...E vorba de…