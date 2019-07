Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii. Un baiat de 18 ani, din orașul Petrila, județul Hunedoara, a luat decizia de a-și pune capat zilelor. Astfel, adolescentul s-a spanzurat de creanga unui copac, la marginea orașului, cu o seara inainte de a susține prima proba scrisa a examenului de…

- Atenționare de ultima ora emisa de meteorologi. Vremea se dezlanțuie in vestul țarii, astfel ca ANM a fost nevoita sa emita un nou cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad și Bihor, zeci de localitați fiind afectate. Aversele torențiale vor cumula 35-45 l/mp, este așteptata grindina de dimensiuni…

- Inca un medic a murit in timp ce facea garda la un centru de permanența din județul Bihor. „Nu munca sau lipsa banilor omoara prematur un medic de familie in Romania. Ci lupta pentru respect, pentru recunoaștere, pentru puțin sprijin”, scriu colegii acestuia. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din…

- Cinci judete din nordul si vestul tarii se afla sub Codul portocaliu de furtuni miercuri seara, potrivit unor avertizari nowcasting transmise de Administratia Nationala de Meteorologie informeaza Agerpres. Astfel, pana la ora 19:45, in mai multe localitati din judetele Suceava si Botosani se…

- Vremea se mai racește astazi, iar meteorologii au emis o alerta pentru mai multe zone din țara. Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat vreme severa imediata pentru doua judete din vestul tarii. Pana la ora 13.00, in Bihor si Arad se vor semnala frecvente descarcari electrice si ploi torentiale.…

- Prin activitatea „Frumuseți pe doua roți”, liceenii au dorit sa propuna sportul ca o alternativa la gadgeturi, incercand sa invite la o viața sanatoasa și sa traga un semnal de alarma asupra riscurilor asociate consumulului de droguri. Acțiunea s-a desfașurat la Liceul „Onisifor Ghibu” și…

- Potrivit sursei citate, pe DN 1, intre localitatile Borod si Topa de Cris, judetul Bihor, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului au rezultat in final cinci victime, cu multiple leziuni, dintre care una a murit. Cauza producerii accidentului…

- Persoane necunoscute au incercat sa jefuiasca un bancomat aruncandu-l in aer cu ajutorul unui dispozitiv artizanal. Tentativa a avut loc in noaptea dintre 30 aprilie și 1 mai, pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, bancomatul fiind gazduit de cladirea care adapostește autogara. Cladirea a suferit daune importante,…