- In comuna Tomesti a fost inaugurat cel mai spectaculos drum din judetul Timis, in urma unei investitii de un milion de euro. Transluncani poate concura cu Transalpina sau cu Transfagarasanul si are o lungime de peste cinci kilometri, fiind sapat in munte!

- Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind inregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) la solicitarea AGERPRES. Din…

- Ford iși reconfigureaza in prezent gama de modele comercializate in Europa, iar SUV-ul Edge va fi eliminat parțial din oferta ca urmare a vanzarilor modeste. Constructorul american a decis ca Ford Edge sa ramana doar pe 7 piețe europene care cumuleaza circa 82% dintre unitațile vandute in Europa in…

- ■ cele doua surori de la CS Ceahlaul vor reprezenta Romania la intrecerile de Alergare Montana rezervate juniorilor, din Elvetia si Italia ■ Irina si-a obtinut locul in lotul tricolor dupa concursul de selectie de la Cimpulung Moldovenesc ■ la Balcaniada de seniori, un alt sportiv de la CS Ceahlaul,…

- Reprezentantii Greciei, Australiei si Islandei se numara intre cei 10 concurenti care s-au calificat in finala Eurovision Song Contest 2019, in urma primei semifinale, care a avut loc marti seara, la Tel Aviv. Astfel, dupa prima semifinala Eurovision 2019, s-au calificat: Grecia (Katerine…

- Un urias nor de praf saharian va ajunge in Romania. Particulele de nisip au acoperit deja zone intinse din Spania, Elvetia, Malta si insulele din vestul Mediteranei. Vantul a impins luni praful spre Italia si Franta.