Potrivit IPJ Alba, baiatul de opt ani a plecat, luni, de la scoala, in jurul orei 9.00, dar nu a mai ajuns acasa. Politistii au fost sesizati, luni, la ora 20.00, de catre mama baiatului, ca acesta nu a mai ajuns acasa si au inceput cautarile. Baiatul se numeste Galdean Iulian Cristian, are 8 ani si este din Alba Iulia. Copilul are 1,30 metri inaltime, greutatea de 30 de kilograme si par negru, tuns scurt. Potrivit politistilor, in momentul disparitiei baiatul purta pa (...)