Un brasovean a licitat pana la 30.000 de lei pentru un loc de parcare, dar nu l-a mai platit

Un brasovean care a licitat in urma cu o luna o suma record pentru o parcare intr-o zona aglomerata din Brasov nu a achitat taxa pana la termenul limita.



Suma oferita la licitatie a fost de 30.000 de lei, de 20 de ori mai mare decat cea mai mare suma licitata la atribuirile de parcari din acest an.



Reprezentantii municipalitatii brasovene au anuntat ca data limita pentru plata locului de parcare aflat intr-o zona aglomerata din orasul Brasov a fost 4 decembrie, dar nu a fost facuta.



"Locul de parcare din Racadau nu a fost platit. Acesta va fi scos la reatribuire la…