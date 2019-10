Un bărbat din Viena a păstrat cadavrul unui prieten în subsolul clădirii în care locuieşte Anchetatorii au gasit cadavrul infasurat in pungi din plastic, joi, dupa ce mai multe persoane care faceau curatenie in subsolul imobilului au remarcat un miros puternic ce provenea din compartimentul alocat acelui locatar. Medicul legist chemat la fata locului nu a descoperit pe cadavru urme externe care sa confirme ipoteza potrivit careia decesul ar fi fost cauzat de acel locatar sau de catre un tert. Autoritatile au ordonat si efectuarea unor teste toxicologice, aflate in desfasurare la ora transmiterii acestor informatii, a precizat Politia din capitala austriaca. Un locatar in varsta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

