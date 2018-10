Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare de tipul Su 27 s a prabusit marti in Ucraina, in zona de centru vest, in timpul unor exercitii militare cu fortele americane, cei doi piloti de la bordul sau pierzandu si viata, informeaza agentia de presa ucraineana Unian citata de Antena3.ro. 39;Potrivit datelor preliminare,…

- Un avion de vanatoare de tipul Su-27 s-a prabusit marti in Ucraina, in zona de centru-vest, in timpul unor exercitii militare cu fortele americane, cei doi piloti de la bordul sau pierzandu-si viata, informeaza agentia de presa ucraineana Unian preluta de Agerpres. 'Potrivit datelor preliminare,…

- Un avion de vanatoare de tipul Su-27 s-a prabusit marti in Ucraina, in zona de centru-vest, in timpul unor exercitii militare cu fortele americane, cei doi piloti de la bordul sau pierzandu-si viata,...

- Un avion de lupta Suhoi Su-27 aparținand forțelor aeriene ucrainene s-a prabușit, marți, in cursul unui exercitiu de antrenament, a informat statul major ucrainean intr-un comunicat, potrivit Reuters. Cei doi piloți aflați la bord și-au pierdut viața.

- Tragedie aviatica in SUA. Un avion de mici dimensiuni a cazut in timpul unei acrobatii. Din pacate, pilotul a murit pe loc. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a afla care au fost cauzele accidentului, iar organizatorii au decis suspendarea showului. "Este prea devreme pentru a…

- Un cumplit accident aviatic s-a produs joi dimineața. Un avion militar ce transporta 17 persoane, printre care și copii, s-a prabușit in Etiopia. Conform presei locale, toți pasagerii și-au pierdut viața.

- Fortele aeriene ale Ucrainei au anuntat saptamana aceasta organizarea in octombrie a unui amplu exercitiu aerian – Clear Sky 2018 – la care vor participa aparate de zbor din fortele aeriene ale SUA, dar si aeronavele multirol F-16 din partea Romaniei.

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, informeaza miercuri dpa. Cei sase au fost descrisi ca lideri si planificatori, potrivit unui comunicat…