Stiri pe aceeasi tema

- "Salut! De pe nava-mama a Flotei Extremului Orient, VRXF Soulak", se arata in mesajul gasit in sticla inchisa cu un dop de plastic. "Va dorim sanatate, viata lunga si calatorie frumoasa. 20 iunie 1969", se mai arata in mesaj.Tyler Ivanoff, angajat al unei scoli din satul Shishmaref,…

- Incident la Constanța, de Ziua Marinei Romane in timpul discursului președintelui Klaus Iohannis. Un militar american a leșinat. Militarul se afla in dreapta zonei in care președintele iși susținea...

- Timp de doua zile am strabatut in lung si-n lat orasul Bellevue, situat la est de Seattle, de-a lungul apei din masivul Lake Washington, al treilea cel mai mare oras din acest stat, o baza a turismului si culturii Pacificului de Nord-Vest, ce ne ofera peisaje frumoase si spatii de delectare intr-un…

- Un barbat din statul american Alaska a gasit un mesaj intr-o sticla aruncata in apa in urma cu 50 de ani de un marinar aflat pe un pescador rusesc. The post Mesajul vechi de 50 de ani gasit intr-o sticla lansata la apa de un marinar appeared first on Renasterea banateana .

- Tyler Ivanoff a declarat ca se afla in nordul Marii Bering cand a gasit sticla in care se afla un mesaj cu data de 20 iunie 1969.Ivanoff a apelat la retelele de socializare pentru a traduce mesajul scris in limba rusa de un marinar aflat la bordul navei de pescuit Sulak din cadrul flotei…

- La 22 mai 2017, un britanic de origine libiana in varsta de 22 de ani, Salman Abedi, a detonat un dispozitiv exploziv pe Manchester Arena, in timp ce mii de persoane ieseau de la un concert al cantaretei americane Ariana Grande, provocand decesul a 22 de persoane, dintre care sapte copii si cincisprezece…

- Un nou record de temperatura pozitiva s-a inregistrat in statul american Alaska, desi o parte a teritoriului acestui se gaseste dincolo de Cercul Arctic. Serviciul american de meteorologie a anuntat ca o valoare a temperaturii de 90 de grade Fahrenheit, echivalentul a 33 de grade Celsius, a fost inregistrata…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,4 grade a zguduit joi sudul statului american California, epicentrul seismului fiind localizat în apropierea orașului Ridgecrest, situat la circa 175 de kilometri nord-est de metropola Los Angeles, transmite Reuters.Institutul american de geofizica…