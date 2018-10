Stiri pe aceeasi tema

- Inca un barbat suspectat de agresarea celor doi jandarmi la mitingul din 10 august din Piata Victoriei este audiat, joi, la Politia Capitalei. Barbatul este din judetul Teleorman si a fost ridicat de politistii Serviciului Omoruri in dosarul agresarii celor doi jandarmi in timpul evenimentelor din 10…

- Oamenii legii au depistat și reținut, pentru 24 de ore, marți dupa-amiazp, un barbat care a a participat la protestul din 10 august si a fost identificat ca fiind unul dintre cei violenți."In data de 10 august 2018, inculpatul I.L.G., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti,…

- Barbatul care a furat pistolul jandarmeritei agresate in Piata Victoriei a fost retinut pentru 24 de ore pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si tulburarea ordinii si linistii publice, insa arma nu a fost gasita inca, transmite News.ro . In baza unei informatii transmise de un cetatean…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Politia Capitalei Serviciul Omoruri au prezentat fotografii si fac apel la populatie sa ajute la identificarea unui barbat implicat in agresarea a doi jandarmi la protestul de vineri, 10 august 2018, din Piata Victoriei. Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au deschis dosar penal de ultraj, dupa ce doi jandarmi au fost agresați, fiind audiate mai multe persoane și verificate imaginile pentru identificarea faptașilor. Parchetul arata ca este investigat și furtul armei din dotarea jandarmului lovit,…