- Parlamentarii britanici au aprobat marti planul premierului Theresa May de a cere o amanare a Brexitului pana la 30 iunie, timp in care va incerca sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist de opozitie pentru validarea acordului de retragere in Camera Comunelor, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Parlamentarii…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Camera Comunelor s-a pronuntat joi seara impotriva organizarii unui nou referendum privind Brexitul, cel putin pentru moment, relateaza The Associated Press, citat de News.ro. Pe de alta parte, parlamentarii au votat pentru amanarea ieșirii Regatului Unit din UE. Parlamentarii au votat amanarea Brexitului.…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara motiunea prin care guvernul condus de Theresa May cere o amanare a Brexitului dupa data de 29 martie, amanare care mai trebuie insa acceptata si de liderii europeni, transmite agentia Reuters. Motiunea, votat cu 412 voturi pentru si 202 impotriva, aminteste ca…

- Parlamentul britanic a respins joi cu o larga majoritate amendamentul prin care se solicita ca in motiunea propusa de guvern pentru amanarea Brexitului sa se prevada si organizarea unui al doilea referendum pe tema iesirii din UE. O majoritate de 334 de deputaţi au votat împotriva acestui…

- Parlamentarii britanici au votat marti impotriva unei propuneri laburiste care ar fi putut da legislativului puterea de a amana Brexitul, o noua victorie pentru premierul Theresa May care se opunea acestui amendament, relateaza Reuters. Propunerea deputatei laburiste Yvette Cooper a fost respinsa de…