UE ia măsuri pentru a reduce numărul accidentelor rutiere şi a extinde tranziţia către maşinile fără şofer Incepand cu 2022 va deveni obligatorie echiparea vehiculelor europene cu noi tehnologii de siguranta pentru a proteja pasagerii, pietonii si biciclistii, scrie agerpres.ro. Noile tehnologii de pe piata pot contribui la reducerea numarului de decese si de vatamari corporale pe drumurile UE, 90% dintre acestea fiind cauzate de erori umane. In mai 2018, Comisia a propus ca anumite masuri de siguranta a vehiculelor sa fie obligatorii, inclusiv sistemele care reduc unghiurile moarte periculoase la camioane si autobuze si tehnologiile care avertizeaza conducatorul auto in caz de somnolenta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

