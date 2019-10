Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a incercat sa iși pastreze individualitate de-a lungul anilor, in ciuda criticilor și a oamenilor care ii cereau mereu sa fie intr-un fel sau altul. Vedeta are un stil deja consacrat și mereu și-a asumat faptul ca nu va avea dimensiunile unui model.

- Ti se pare ca o stii pe Gabriela Cristea dintotdeauna? Ei bine, frumoasa vedeta a debutat in televiziune in anul 1994, asa ca... cel mai probabil nu te inseli! De atunci, o prezenta constanta pe micile ecrane, Gabriela Cristea a stiut intotdeauna sa ne uimeasca.

- O caracatița a „cucerit” internetul, dupa ce un profesor din Alaska care a crescut-o a filmat-o schimbandu-și culorile, una dupa alta, in timpul somnului. La un moment dat, fermecatoarea creatura, pe nume Heidi, a devenit complet alba.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, considera ca atacurile din 11 septembrie 2001 au schimbat complet lumea si da asigurari ca Romania ramane alaturi de SUA in lupta impotriva terorismului. "Acum 18 ani, tragedia din 11 septembrie a schimbat complet lumea, intr-un…

- In aceste momente, in Marea Neagra, in dreptul Comandamentului Fortelor Navale a debutat de la ora 9:30 exercitiul oficial pentru activitatea care va avea loc cu prilejul Zilei Marinei Romane, la Constanta, pe 15 august. Echipa ZIUA de Constanta se afla pe Fregata F221 Ferdinand, in centrul actiunii.…

- Meciurile amicale pe care vicecampioana Romaniei la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta, ar fi trebuit sa le dispute, in cantonamentul de la Sfantu Gheorghe in judetul Constanta , cu Stiinta Bacau, pe 1 si 2 august, au fost anulate. Cele doua teste erau primele ale echipei de pe litoral din…