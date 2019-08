Turcia: Preşedintele Erdogan sfidează UE şi promite să continue forajele în largul Ciprului Presedintele Recep Tayyip Erdogan a protestat joi impotriva recentelor sanctiuni pe care UE le-a impus Turciei pentru activitatile ilegale de forare a zacamintelor de gaze in largul Ciprului si a promis ca prospectiile in regiune vor continua, informeaza AFP.



"UE, care a anuntat asa-numitele masuri, ... nu ne face rau noua ci siesi", a afirmat Erdogan intr-o conferinta de presa televizata, desfasurata la Ankara.



"Continuam activitatile de explorare si vom continua sa o facem cu o hotarare neclintita", a adaugat seful statului turc.



