Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean german, care a fost arestat in timpul vacantei sale in Turcia, va fi judecat joi pentru presupuse insulte aduse presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza dpa. Barbatul, provenit din orasul german Braunschweig, este acuzat ca l-a insultat pe Erdogan pe Facebook in 2014 si 2015. Numit…

- Un cetatean german, care a fost arestat in timpul vacantei sale in Turcia, va fi judecat joi pentru presupuse insulte aduse presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza dpa preluata de Agerpres. Barbatul, provenit din orasul german Braunschweig, este acuzat ca l-a insultat pe Erdogan…

- Mai multe mii de persoane au demonstrat, de asemenea, impotriva lui Erdogan, vineri seara, la Berlin. Erdogan se afla in Germania pentru o vizita care vizeaza reducerea tensiunilor dintre cei doi aliati NATO. El a luat micul dejun cu cancelarul german Angela Merkel, sambata la Berlin. Germania si Turcia…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, senior editor al publicatiei ziare.com, afirma ca in sistemul judiciar urmeaza sa aiba loc arestari. Aceasta citeaza doi magistrati, fara sa ofere si numele acestora."Dragilor, fiti pregatiti! Se va intampla ceva foarte rau in sistemul judiciar. O judecatoare…

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, sustine, intr o postare pe Facebook, ca PSD va rezista atacurilor din interior, mentionand ca cei care il critica se vor scufunda in anonimat.''Tot n-ați ințeles cum funcționeaza acest partid. Cu cit e atacat mai tare, cu atit se…

- „Ne este imposibil sa acceptam aceasta mentalitate evanghelista si sionista si acest ton amenintator din partea Statelor Unite“, a declarat Erdogan, raspunzand unor intrebari ale unor jurnalisti, la Ankara. „Sa ne scuze, dar noi nu dam credit acestui tip de limbaj amenintator“, a adaugat el, apreciind…

- Autoritatile turce au incarcerat un cetatean german pe care l-au acuzat ca face 'propaganda terorista' pe retelele de socializare online, transmite AFP, care citeaza agentia de presa turca DHA. Barbatul fusese retinut miercuri in provincia Hatay (sudul Turciei) de catre politia antiterorista…

- Costume barbatești pentru toate ocaziile importante din viața unui barbat, doar la Norberto Fashion – galeriile Auchan Bradu. Norberto Fashion este unul dintre cele mai frumoase și bine aprovizionate magazine de costume barbatești din Argeș. Aic gasiți: costume ceremonie, business, casual, office, dar…