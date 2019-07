Turcia, criză în NATO. Erdogan cere SUA un compromis Erdogan a facut aceste declaratii la doua zile dupa ce Turcia, membra a NATO, a primit primul transport de componente ale avansatului sistem de aparare rusesc S-400, in pofida atentionarilor formulate de Washington ca aceasta ar putea atrage sanctiuni. Potrivit postului Haberturk, Erdogan le-a spus jurnalistilor turci ca Donald Trump "are autoritatea de a renunta sau amana CAATSA", referindu-se la sanctiunile SUA menite sa preintampine achizitionarea de echipament militar din Rusia. "Data fiind situatia, Trump este cel care trebuie sa gaseasca o cale de mijloc", a declarat Erdogan,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

