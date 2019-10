Sfantul Cuvios Ioan de la Rila

,,Fericiti cei curati cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu" Matei V, 8 .Pe vremea Taratului Bulgar condus de Petru I, la anul 876 se naste Cuviosul Ioan in satul Scrina din imprejurimile muntelui Rila, aproape de Cetatea Sredsca Sofia .Ortodoxia il pomeneste cu slujba in calendar pe 19 octombrie, iar poporul bulgar il are ocrotitor.Copilul… [citeste mai departe]