- Tribunalul Bucuresti a dispus vineri inceperea judecarii pe fond in dosarul in care compania Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru fraude cu fonduri europene. "Constata legalitatea sesizarii instantei…

- Tribunalul Bucuresti solicita DNA sa comunice daca SRI a furnizat probe in dosarul "Belina", in care Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, este judecata pentru abuz in serviciu.Decizia instantei a fost luata la cererea avocatilor care o apara pe Sevil Shhaideh in…

- „Dreptul de a fi uitat”. Asta invoca unul dintre personajele centrale din dezvaluirile #TeleormanLeaks, de pe Rise Project, intr-o notificare prin care cere ca referirile la persoana sa sa dispara, scrie Paginademedia.ro. Este vorba despre Nicoleta Pene, director Tel Drum, prezentata drept mana dreapta…